Leestips: 3x boeken over feminisme

Wil je op een laagdrempelige en fijne manier kennismaken met feminisme, of heb je altijd al meer willen weten over het onderwerp? We got you. Stagiaire Sara Assarrar deelt haar drie favoriete boeken over feminisme.

We moeten allemaal feminist zijn – Chimamanda Ngozi Adichie

Dit kleine, maar fijne pamflet is gebaseerd op een TEDx-talk van Chimanada Ngozi Adichie over wat het betekent om vandaag de dag feminist te zijn. Adichie schrijft op humoristische en toegankelijke wijze en biedt een nieuwe, unieke definitie aan feminisme in de eenentwintigste eeuw. Dit pleidooi is een grote bestseller in Amerika en Engeland, Beyoncé gebruikte een sample van de TEDx-talk in haar nummer Flawless en in Zweden is het boek voor alle scholieren zelfs een verplicht onderdeel op de leeslijst.

Heb je nou al een vriend? – Marie Lotte Hagen & Nadia van Voorthuizen

De vriendinnen Marie Lotte en Nadia zijn het brein achter de succesvolle podcast Damn, Honey waarin ze alles bespreken wat met vrouwen te maken heeft. In hun tweede boek over feminisme Heb je nou al een vriend? bedachten ze bijpassende opmerkingen op 50 vragen waar je als vrouw van deze wereld mee moet dealen. Op een scherpzinnige en soms humoristische wijze behandelen ze onderwerpen als familiefeestjes, relaties, de kroeg, LGBTQ+ en het moederschap. Of je nou wel of geen vriend, vriendin of partner hebt, laat dat je niet tegenhouden, want heel veel in dit boek is pijnlijk herkenbaar.

Feminist fataal – Dorien van Linge

Dorien van Linge leerde tijdens haar opleiding sociologie en genderstudies over verstikkende schoonheidsidealen en de ongelijkheid tussen man en vrouw. Ze begreep opeens veel beter waarom ze als tiener zo onzeker was geweest. Inmiddels is Dorien journalist, dj én feminist. Feminist fataal is een toegankelijk, persoonlijk handboek voor iedereen die geïnteresseerd is in feminisme en aanverwante zaken als seksualiteit, gender, racisme en je lichaam. Ook heel fijn is het brede aanbod aan feministische lees-, luister-, en kijktips die zij met haar lezers deelt.

Tekst Sara Assarrar Beeld Nicole Wolf/Unsplash.com