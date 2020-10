Leren van oma’s: 3 YouTube kanalen

Wat leren we graag van onze oma’s. Ze vertellen ons vaak de grootste verhalen, bieden adviezen voor elke mogelijke situatie en stoppen je ondertussen vol met eten. En we kunnen nog meer van ze leren. We tippen drie YouTube-kanalen waar je kunt leren van oma’s.

Pasta Grannies

De naam zegt het eigenlijk al; dit YouTube kanaal draait om de liefde voor traditionele pasta. In elke video word je meegenomen naar verschillende plekken in Italië waar Italiaanse oma’s (en soms ook opa’s) je vanuit hun eigen huis traditionele pastagerechten aanleren. Ook komen er andere gerechten langs, zoals gnocchi, brood, soep, pizza en lasagne.

Begeleid door een vrolijk muziekje word je stap voor stap door het maakproces meegenomen. Daarnaast ga je de ene keer mee kruiden plukken in de achtertuin en de andere keer leer je over de geschiedenis van het gerecht. Dat allemaal in korte en sfeervolle filmpjes. De Pasta Grannies zijn ook erg actief, elke vrijdag komt er een nieuwe video online.

Learn English with Gill

Gill heeft een typisch Brits accent, woont in Londen en geeft al meer dan 50 jaar les in de Engelse taal. Met haar YouTube kanaal wil ze een nog bredere doelgroep aanspreken en enthousiasmeren. In haar video’s deelt ze haar kennis over het Verenigd Koninkrijk en natuurlijk over de taal. Per video wordt er een ander onderwerp belicht en wisselt ze thema’s af, zoals cultuur, woordenschat, tips en grammatica.

Knitting Tips by Judy

Judy Graham leerde breien toen ze dertien jaar was en is vervolgens nooit meer gestopt. Toen ze naar Hollywood verhuisde en iemand kende die voor een televisieshow werkte, werd ze uitgenodigd om haar werk op de set te laten zien. Ze kwam met een mandje vol handgemaakte breiwerken aanzetten en sindsdien zijn haar ontwerpen voor meerdere films, tv-shows en concerten gebruikt (onder andere voor Forest Gump en How The Grinch Stole Christmas).

Nu, als 83-jarige vrouw, is ze nog steeds niet te stoppen met het maken van breiwerken. Ze heeft ook al meer dan tien jaar een YouTube kanaal dat compleet om breien draait. Ze neemt haar kijkers mee door het proces en deelt superhandige tips voor als je bijvoorbeeld een fout hebt gemaakt.

