Het leven van Jane Goodall

Een mens die bij de apen gaat wonen in het oerwoud. Dat is niet alleen het verhaal van Tarzan, maar ook van Jane. Jane Goodall om precies te zijn. Online editor Jeannette Jonker bezocht de documentaire Jane, die nu in de bioscoop draait.

Onbevangen naar de jungle

Als kind keek ik al gefascineerd naar de natuurseries waarin zij vertelde over haar avonturen met de chimpansees Flo, Fifi en Flint. In de documentaire Jane – nu te zien in de bioscoop – speelt Jane Goodall nu eens zelf de hoofdrol. Gelukkig, want deze vrouw heeft een zeer interessant en rijk leven om op terug te kijken.

De documentaire gaat terug naar het jaar 1960, het moment waarop de jonge Goodall begint aan haar avontuur in het oerwoud. Ze had geen idee wat ze aan zou treffen, want er was nog maar weinig bekend over chimpansees in het wild. Haar doel was om van heel dichtbij chimpansees te observeren. Dat lukt en ze doet baanbrekende ontdekkingen. De beelden van een onbevangen jonge vrouw in het oerwoud worden afgewisseld met momenten waarop Jane Goodall als wijze dame terugkijkt en reflecteert op haar leven.

De documentaire laat zien hoe Jane urenlang door de bossen wandelt en de dieren observeert in een oogverblindend mooi gebied. Ze leidt er een eenvoudig leven. Haar moeder begeleidt haar tijdens de expeditie en verblijft samen met haar in het kampement. Overdag trekt Jane er alleen op uit en geniet ze van haar momenten alleen in de natuur. De komst van fotograaf en filmer Hugo van Lawick zet haar rustige wereldje behoorlijk op zijn kop. Hij heeft als taak om haar ontdekkingen vast te leggen en al snel bloeit er iets moois op tussen de twee. Uiteindelijk trouwen ze en krijgen ze een zoon. Hoe ze dit alles combineren met hun werk in de jungle, dat kun je het beste zelf gaan bekijken. Naast dit liefdesverhaal is het echt genieten van mooie natuurbeelden – compleet met authentiek filter uit de jaren zestig en aandoenlijke apen. Maar het allermooiste aan de documentaire is dat overal de stem klinkt van een inspirerende vrouw die vol passie haar kinderdromen najaagt.

Tekst Jeannette Jonker