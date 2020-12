Luistertip: Dialogen bij het haardvuur

Zin om je op de bank te nestelen en naar verhalen over hoop luisteren? Dat kan de hele maand december tijdens Haardvuur Dialogen, een online initiatief van Nieuw Wij.

Op vier dinsdagavonden in december kun je deelnemen aan Haardvuur Dialogen. Bekende Nederlanders, zoals dichter Shervin Nekuee en schrijver Shanti Singh, delen met elkaar hun verhalen over hoop. Ook deelnemers kunnen hun verhalen delen.

Verbinding

Organisatoren Agnes van der Sluijs en Sara Huang: “In deze donkere weken snakken we naar een beetje gezelligheid en verbinding met elkaar. Wat is er nou fijner dan bij een knapperend haardvuur te luisteren naar prachtige oude verhalen die ons eigen vlammetje van hoop en verlangen kunnen aanwakkeren? Geen zoveelste online vergadering van achter je bureau, maar een fijne gezellige avond op de bank of in je luie stoel. Kaarsje aan en ontspannen luisteren en delen.”

De afleveringen zijn via Zoom te volgen op 1, 8, 15 en 22 december van 19.30 tot 21.00 uur.

Hier vind je meer informatie over Haardvuur Dialogen, het programma en hoe je je kunt opgeven.

Tekst Sara Assarrar Fotografie Stéphane Juban/Unsplash.com