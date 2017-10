In de special Flow Boeken & lezen zit een boekenlegger met een illustratie van Melodie Stacey uit Brighton, Groot-Brittannië. In dit blog vertelt ze meer over haar werk en haar liefde voor boeken.



Melodie: “Voor deze illustratie heb ik me laten inspireren door portretten uit de renaissance. De details waarmee ze in die tijd kleding tekenden, blijven me boeien. Ik wilde iets maken waarbij de jurk net zo belangrijk is als het gezicht. Ik schilderde er bloemen en blaadjes op die geleidelijk van kleur veranderen. Door de donkere achtergrond valt de kleding nog meer op. Ik had geen voorbeeld van iemand in mijn hoofd. Ik bedacht gewoon dat ik een sterke onafhankelijke vrouw wilde tekenen met een goede kledingsmaak. Ik heb ‘m gemaakt met gouache. Daar werk ik nog maar kort mee, maar het bevalt goed.”

Hoe heb je jouw stijl ontwikkeld?

“Door veel te tekenen. Ik heb heel wat schetsboeken vol getekend de afgelopen jaren. Als beginnend kunstenaar wilde ik verhalen vertellen met mijn werk en in de loop van de tijd zijn mijn tekeningen steeds illustratiever geworden. Ik heb de kunstacademie gedaan met schilderen als specialisatie, maar ik maak ook borduurwerken, wandtapijten en keramiek. Door mijn textielwerk ben ik anders gaan schilderen, en het heeft me geholpen mijn eigen stijl te vinden.”

Hoe ziet een gemiddelde werkdag eruit bij jou?

“Als werkende moeder plan ik dat een beetje rond mijn kinderen. Ik begin de dag altijd met het afhandelen van administratie en lopende zaken. Ik hou ervan om dingen meteen op te lossen of uit de weg te hebben. Na de lunch ga ik aan de slag met een schilderij of een illustratie in opdracht. Soms schets ik wat nieuwe ideeën. Als ik geluk heb, kan ik nog wat werken aan mijn prentenboek, een eigen project waar ik al een tijdje mee bezig ben. Ik probeer na zes uur niet meer te werken, omdat ik ontspannen ook belangrijk vind. Maar het komt ook regelmatig voor dat ik ’s avonds toch nog wat schets.”

Lees je zelf graag en gebruik je boekenleggers?

“Ja, ik hou enorm van lezen, al is het soms lastig om er tijd voor te vinden. Ik gebruik mijn oude schetsen vaak als boekenlegger. Het leuke daarvan is dat ik ze dan weer tegenkom als ik een boek herlees en dat doe ik regelmatig. Soms vind ik dan tekeningen van jaren geleden. Tove Jansson is mijn favoriete schrijver, maar ik hou ook van Philip Pullman, Neil Gaiman en Alan Bennett. Ik lees allerlei genres, maar het liefst volksverhalen, sprookjes en misdaadverhalen.”

Nieuwsgierig naar meer werk van Melodie? Neem eens een kijkje op haar website.