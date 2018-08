2 inzichten over mindfulness

Kijken met een frisse blik, minder streng zijn voor jezelf en de dingen zien zoals ze zijn. Het zijn van die fijne inzichten over mindfulness die je steeds weer kunt lezen alsof het de eerste keer is. Hieronder vind je er nog twee.

Niet oordelen

Hoe vaak betrap je jezelf er niet op dat je overal een oordeel over hebt. Over de buurvrouw, over het kapsel van de presentator op televisie, over je laksheid (want het is wéér niet gelukt om je werk af te krijgen). Met al dat oordelen kun je jezelf behoorlijk in de weg zitten. Want in feite ga je de strijd aan met wat er is, je plakt er een etiket op: goed of slecht, fijn of niet fijn. Als je bewuste aandacht geeft aan wat er allemaal in je brein gebeurt, merk je al snel dat je over veel dingen bijna als vanzelf een oordeel hebt.

Niet oordelen betekent dat je verder kijkt dan de automatische ideeën en meningen die je over zo ongeveer alles meteen paraat hebt. Dat je jezelf en anderen tegemoet treedt met een open mind, onbevangenheid en respect. Met die mildheid en een open blik kun je ook kijken naar wat er allemaal gaande is in je brein aan gedachten, meningen, zorgen en oordelen. Ook die kun je leren herkennen en ze vriendelijk laten zijn voor wat ze zijn: benoem ze als ‘denken’ of ‘zorgen’ en breng daarna je aandacht weer terug naar je adem of je lichaam.

Vertrouwen

Durf jij te vertrouwen op jezelf? Of op het idee dat de dingen goed zijn zoals ze zijn? Dat is vaak best lastig. Want meestal zijn we juist bezig om de dingen te krijgen zoals we wíllen dat ze zijn. Of vertrouwen we vooral op wat anderen van ons vinden. Dit principe van mindfulness gaat over het wat minder gericht zijn op ons denken. Over wat meer vertrouwen op onze zintuigen en wat we daarmee ervaren, zonder dat het denken er tussenkomt.

Het opmerken van de geluiden van vogels, de geur van de bomen, de smaak van koffie in de ochtend: het zijn allemaal manieren om de wereld rechtstreeks te ervaren. Je leert meer te vertrouwen op wat er ís, het leven, de dingen zoals ze zijn. Dan kun je dus ook meer overlaten aan ‘hoe het is’ en aan precies dit moment, en hoeft je denkgeest niet voortdurend alles onder controle te houden. Bij mindfulness betekent vertrouwen daarom: leven vanuit het besef dat de dingen zijn zoals ze zijn.

Tekst Sjoukje van de Kolk Fotografie Timothy Meinberg/Unsplash.com