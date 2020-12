3 tips om zoveel mogelijk jezelf te blijven

Hoe blijf je zoveel mogelijk jezelf? Dat kan door bijvoorbeeld na te denken, te reflecteren en te mediteren. Wij geven drie tips.

Trakteer jezelf op een moral holiday

Al was het maar omdat het zo mooi klinkt: trakteer jezelf regelmatig op een ‘moral holiday’, een term die is bedacht door de Amerikaanse filosoof William James (1842-1910). Het komt erop neer dat je een moment van bezinning neemt waarop je nadenkt over jezelf en het leven dat je leidt.

Je hoeft er niet eerst in het vliegtuig voor te stappen naar een exotische vakantiebestemming: het kan ook tijdens een wandeling langs het strand of tijdens een ochtend alleen thuis. Laat je gedachten daarna los en vertrouw op de antwoorden die je hebt gevonden. Zo’n morele denkpauze geeft je energie en voorkomt dat je verzandt in overpeinzingen.

Levensloop

Hoe is je leven tot nu toe verlopen? Wat je doet, is namelijk grotendeels een optelsom van je opvoeding en het nabootsen van rolmodellen. Dat begint al in je vroege jeugd. Als je hierop reflecteert, kan duidelijk worden dat sommige keuzes misschien eerder de keuze waren van je ouders dan van jezelf.

Dichtbij jezelf met meditatie

Door te mediteren kom je vaak dichter bij wat je nu echt wilt of voelt. Dat hoeft niet ingewikkeld te zijn en je hoeft er ook niet een speciale kamer voor in te richten. Begin simpelweg met dingen gadeslaan. Zit stil en kijk bijvoorbeeld naar een boom. Denk niet na over de boom, vraag jezelf niets af over de boom, blijf er gewoon naar zitten kijken. Dat kun je overal doen, en waar je naar kijkt maakt ook niet uit. Je zult waarschijnlijk merken dat er steeds vanzelf weer gedachten komen. Probeer die alleen op te merken en weer te laten gaan (stel je bijvoorbeeld voor dat je ze mee laat drijven met de wolken) en ga weer verder met kijken.

Fotografie Shutterstock

Meditatie

Deze tips komen uit Flow Weekly.

