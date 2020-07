4 mindfulness oefeningen voor thuis

Mindfulness kan je helpen om uit de dagelijkse doe-molen te stappen. Hoe start je laagdrempelig? 4 mindfulness oefeningen die je thuis kunt doen.

Om mindfulness toe te passen in je leven, hoef je echt niet een cursus van 6 weken te volgen of honderden boeken te lezen. Je kunt ook heel simpel starten door een van onderstaande mindfulnessoefeningen in je dagelijkse routine op te nemen.

Oefen met je adem

Er bestaan meerdere ademhalingsoefeningen die de stress van de dag wat kunnen verlagen. Zo is er de oefening ‘diep opmerkzaam ademen’: haal diep adem en laat je buik zich vullen met lucht. Houd je adem een paar secondes vast en laat dan langzaam los. Probeer alle spanning en stress te laten gaan terwijl je uitademt. Doe een bodyscan

Tijdens een bodyscan sta je even stil bij ieder lichaamsdeel. Je begint bij je voeten of je hoofd (wat je voorkeur heeft) en werkt vanuit hier naar boven of naar beneden. Voorbeeld: Focus je 10 seconden op de kruin van je hoofd, dan op de achterkant van je hoofd, je nek, je schouders, je buik, en zo verder. Vaak wordt deze oefening liggend gedaan, maar je kunt hem ook doen terwijl je zit of staat. Doe één activiteit volledig bewust

Kies voor jezelf een bezigheid die iedere dag terugkomt en niet al te lang duurt, zoals het poetsen van je tanden of een douche in de ochtend. Neem jezelf voor om deze activiteit heel bewust te doen. Voel de haren van de tandenborstel op je tanden, de tandpasta in je mond, het water waarmee je spoelt. Zo leef je iedere dag even in het moment. Loop eens wat langzamer

We doen vaak alles snel, sneller, snelst. Dan blijft er niet veel ruimte voor mindfulness over. Probeer eens wat langzamer te lopen. Door een tragere pas word je vanzelf rustiger en kun je meer in het moment zijn. Focus je eens op je voeten bij iedere stap of kijk wat meer om je heen.

*Wil je nog meer mindfulness oefeningen? Op 7 september start de online cursus ‘Het leven kan anders‘. Door opmerkzaam te zijn, leer je wat er in je speelt, en ga je onderscheid maken tussen gedachten, emoties en gedrag. Daardoor blijf je vaker in het nu, in plaats van altijd maar vooruit en achteruit te leven. Én maak je bewustere keuzes en ontdek je: het kan ook anders. Hier lees je meer over de cursus.