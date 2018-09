4 tips om anders te mediteren

Niet op een kussen zitten, wel even tot rust komen? Je kunt mediteren ook op andere manieren doen.

Wandelen

Meestal doen de andere omgeving en het bewegen al veel voor je hoofd, maar je kunt er nog een mindfulness-element aan toevoegen. Voel de eerste honderd meter bij elke stap hoe je voeten de grond raken, hoe je ze afrolt en optilt. Of kies iets om op te letten: bloemen of de kleur rood bijvoorbeeld. Hoor de vogels (of de auto’s), ruik wat er te ruiken valt.

Lezen

Soms lezen we snel en ongeduldig. Vlug de pagina omslaan, op naar het volgende hoofdstuk, het einde van het boek. Merk dat op en kies dan voor langzaam. Neem de betekenis van de woorden in je op en sla geen woord over. Wat doet deze rustige manier van lezen met je?

Wachten

Pak een keer geen krant, boek of telefoon. Wacht gewoon. Voel hoe je ademt, hoe je staat of zit en kijk om je heen. Je even vervelen is niet erg, daar rust je van uit.



Iets nieuws doen

Je bent instinctief mindful als je hersenen bezig zijn met iets onbekends. Dus probeer af en toe iets nieuws, zoals skiles nemen op een borstelbaan of een muziekinstrument leren bespelen. Voel je spanning of weerstand, zeg dan tegen jezelf dat dat mag. Je doet immers iets onbekends.

Tekst Catelijne Elzes Fotografie Timothy Meinberg/Unsplash.com