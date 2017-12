4 tips om zacht te werken

We zijn gek op (keihard) werken, en als we er niet gek op zijn, vinden we dat het zo hoort. Maar soms is het ook fijn om zacht te werken. Hoe doe je dat precies?

Begin de dag rustig

Vertrek eens tien minuten eerder naar je werk en doe alles net iets aandachtiger en rustiger. Ga je met de auto, geef dan alle aandacht aan het rijden zelf. Stem volledig af op de ervaring van het rijden, de mensen langs de weg, het zitten in je stoel, de muziek die je hoort of de stilte, als je daarvoor kiest. Neem het allemaal op met een open, zachte blik terwijl je aandachtig autorijdt. Door de stress uit de ochtend te halen, begin je ontspannen aan een nieuwe werkdag.

Vertrek eens tien minuten eerder naar je werk en doe alles net iets aandachtiger en rustiger. Ga je met de auto, geef dan alle aandacht aan het rijden zelf. Stem volledig af op de ervaring van het rijden, de mensen langs de weg, het zitten in je stoel, de muziek die je hoort of de stilte, als je daarvoor kiest. Neem het allemaal op met een open, zachte blik terwijl je aandachtig autorijdt. Door de stress uit de ochtend te halen, begin je ontspannen aan een nieuwe werkdag. Leg ‘de grote keien’ eerst

Een agenda raakt snel vol. Voordat je er erg in hebt, is er geen ruimte meer voor zaken die belangrijk zijn en die energie geven, zoals vakantie, pauzeren, tijd om te bezinnen of tijd met je partner of gezin. Leg dus eerst – bijvoorbeeld meteen aan het begin van de week of maand – de ‘grote keien’ in je agenda vast: de dingen die je energie geven en die er vaak als eerste bij inschieten als je een druk leven hebt. Daar bouw je dan de ‘kleine keien’ – alle andere afspraken en to do’s – omheen.

Lees ook: Waarom het fijn is om af en toe spullen weg te doen

Laat je niet afleiden

Een gevoel van drukte wordt vaak veroorzaakt doordat je met duizend dingen tegelijk bezig bent. Mensen laten zich tijdens het werken gemiddeld drie tot zeven keer per uur afleiden. Geen wonder dat je soms niet ontkomt aan een gejaagd gevoel. Probeer je minstens één keer per dag te focussen op de dingen die er werkelijk toe doen. Geef je volledige aandacht en schakel alle soorten stoorzenders uit zoals je smartphone, mailbox en Facebook. Door je tijd nuttig te besteden, houd je meer ruimte over om ook even te kunnen luieren.

Een gevoel van drukte wordt vaak veroorzaakt doordat je met duizend dingen tegelijk bezig bent. Mensen laten zich tijdens het werken gemiddeld drie tot zeven keer per uur afleiden. Geen wonder dat je soms niet ontkomt aan een gejaagd gevoel. Probeer je minstens één keer per dag te focussen op de dingen die er werkelijk toe doen. Geef je volledige aandacht en schakel alle soorten stoorzenders uit zoals je smartphone, mailbox en Facebook. Door je tijd nuttig te besteden, houd je meer ruimte over om ook even te kunnen luieren. Pauzeer regelmatig

We zijn geneigd om pauzeren te zien als weggegooide tijd. En dus doen we steeds vaker aan ‘laptoplunchen’ en grijpen we tijdens een verloren moment bij het koffieapparaat meteen naar onze smartphone. Maar deze rustmomenten zijn juist zo belangrijk. Ons brein begint dan aan z’n grote schoonmaak en daar pluk je de vruchten van: je concentratieniveau en productiviteit gaan omhoog. Neem een korte pauze als je merkt dat je aandacht verslapt. Meestal is dat na een klein uur. Zo blijft het rustiger in je hoofd en kun je beter nadenken.

Tekst Otje van der Lelij Fotografie Shutterstock