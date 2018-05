Waarom we gedachten zo serieus nemen

We zijn geneigd om onze gedachten als waarheid aan te nemen. Helemaal niet nodig, leerde journalist Otje van der Lelij door mindfulness.

Filosoof en mindfulnesstrainer Viktoria Susovits snapt wel waarom mijn gedachten soms met me op de loop gaan. “Er is niets wat we zo vaak doen als denken. Ons brein probeert continu alles te verklaren, te begrijpen en te analyseren: Waarom gebeurt dit? Hoezo overkomt dit mij? En in welk hokje kan ik dit plaatsen? Dat is een overlevingsmechanisme. Als we meer grip hebben op die grote onoverzichtelijke wereld, kunnen we beter overleven. Het denken zelf is niet het probleem, het gaat om onze identificatie, de misvatting dat we ‘zijn’ wat we denken en voelen.”

Susovits wijt dit aan onze zelfreflectie. “Daar zijn we minder goed in dan in denken. Hierdoor zijn we geneigd om alles wat door ons hoofd gaat, voor waar aan te nemen.” Er is geen ruimte tussen onze ik en onze gedachten – ik denk, dus ik ben.

“En als het niet zo lekker loopt, gaan we nog meer denken,” vertelt psycholoog en mindfulnesstrainer Rob Brandsma. “Onze gedachten bieden de illusie van een oplossing. Als we maar lang genoeg op een probleem kauwen, komt er vanzelf wel een briljant inzicht voorbij, zo denken we.”

