Beginnen met zero waste leven

Zero waste staat voor leven met geen (of in elk geval veel minder) afval. In plaats van dingen weg te gooien die vervolgens worden verbrand, geef je ze een tweede leven. Dat is beter voor het milieu én voor je portemonnee. Maar waar begin je?

Het uiteindelijke doel van de zero waste-beweging is ervoor zorgen dat er geen schadelijke uitstoot van afval meer is. En dat betekent echt niet dat je nooit meer mag douchen: duurzamer leven kan namelijk op allerlei manieren. Hier een paar handige tips en ideeën voor als je een steentje zou willen bijdragen.

De voorbereiding

Vraag je eerst af: wat vind ik belangrijk? Wil je minder verspillen of geld besparen (of misschien wel allebei)? Bedenk vervolgens wat bij jou de meeste onnodige rommel oplevert: heb je een kast met kleding die je nooit draagt, heb je iedere week een volle vuilniszak met plastic verpakkingen of heb je altijd eten over? Daarna kun je een eerste stap zetten. Maak kleinere porties voedsel of vries in wat je over hebt voor later. Ga door je kleding en doneer of ruil alles wat je niet draagt.

Vervolgens zou je ook eens kunnen kijken naar spullen die je wel vaak gebruikt, maar kunt vervangen door duurzame alternatieven.

Leven met minder afval doe je zo

Neem je eigen tas mee

Plastic is met stip het grootste probleem voor het milieu. Je kunt in het dagelijks leven heel makkelijk wat gewoontes veranderen. Neem bijvoorbeeld zelf een (linnen) boodschappentas mee in plaats van elke keer een plastic tasje te kopen. Gebruik een eigen fles

Plastic flesjes doen er 450 jaar (!) over om volledig af te breken. Koop jij vaak een nieuw flesje water als je onderweg bent? Misschien een idee om een eigen fles aan te schaffen die je kunt hergebruiken. Is uiteindelijk ook nog eens goedkoper. Nog meer hergebruik

Niet alleen voor plastic tasjes en waterflesjes bestaat een duurzaam alternatief. Denk ook eens aan katoenen zakdoekjes en wattenschijfjes, weckpotten in plaats van plastic bakjes en theedoeken in plaats van diepvrieszakjes. Neem een eigen vork mee voor je salade to go en laat het plastic bestek in de supermarkt liggen. Ontspullen en minder kopen

De makkelijkste manier om minder afval te produceren is door minder te kopen. Vraag je bij alles wat je wilt kopen af: heb ik dit echt nodig? Maak het jezelf desnoods moeilijk en pin alleen het geld dat je bijvoorbeeld voor boodschappen wilt uitgeven, zodat je onderweg niet onnodig van alles in je mandje kunt gooien. Verspil minder eten

Denk slim na over wat je in huis hebt. Is je fruit zacht geworden? Maak er appelmoes, perenmoes of een smoothie van. Droog brood? Maak er croutons van voor in de salade, of wentelteefjes. En gebruik je verstand (en zintuigen) om te bekijken of iets echt over de datum is of nog prima gegeten kan worden. Vermijd plastic verpakkingen

Je kunt naar de (super)markt je eigen zakken voor brood en groente meenemen. Of naar speciale (natuurvoedings)winkels gaan die verpakkingsvrije producten verkopen. Kijk hier voor een lijst met alle verpakkingsvrije winkels in Nederland en België. Repareer spullen

We zijn vaak geneigd om een kapot apparaat meteen te vervangen door een nieuwe. Toch is dat lang niet altijd nodig: er zijn genoeg plaatsen waar je je apparaten kunt laten repareren. Zoek bijvoorbeeld een Repair Café in jouw stad en probeer het eerst daar eens. Upcycling

Nog zo’n leuke manier om spullen niet weg te gooien, maar ze een tweede leven te geven: upcycling. Bij upcycling gebruik je een oud of overbodig voorwerp en maak je er op een creatieve manier iets nieuws van. Een oud theekopje met een barst is bijvoorbeeld ook een schattig bloempotje. Van stukken stof uit oude kleding die je niet meer draagt, kun je een nieuwe tas of een kussenhoes naaien. In Flow 3 vertellen we meer én vind je een poster met upcycle-tips. Bespaar water

Minder water in je waterkoker, de kraan uit tijdens het tandenpoetsen… deze kleine dingen maken op een heel jaar een groot verschil in je waterverbruik. Maak dingen zelf

Een gezichtsscrub, schoonmaakproducten of haarmasker: er is van alles heel makkelijk zelf te maken. Zo bespaar je geld én heb je weer een plastic verpakking minder. Bovendien zitten er soms zogeheten microplastics in scrubs, gezichtscrèmes, tandpasta en lippenstift: heel kleine deeltjes die kunnen bijdragen aan de plastic soep in oceanen. Check het etiket op woorden als ‘polyethyleen’. Scheid je afval

Als volledig leven zonder afval net een stap te ver is, kan afval scheiden al een groot verschil maken voor het milieu. Zet thuis een krat neer voor glas, een zak voor plastic, een bak voor papier en maak er een gewoonte van hier je afval in te doen.

Wil je meer weten over de noodzaak van leven met minder afval? In Flow 6 lees je er meer over en krijg je tips van zero waste-bloggers Jessie en Nikky Kroon. Een deel van het verhaal is hier te vinden.

Bronnen Bedrock.nl, Het Zero Waste Project Fotografie Bernard Hermant/Unsplash.com