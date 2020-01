Bewust ademhalen: 4 inzichten

Ademhalen: het gaat gelukkig meestal vanzelf. Maar daardoor zou je bijna vergeten dat bewust ademhalen je allerlei goeds kan brengen. Iedereen kan het (leren), je hebt er vrijwel niets voor nodig en je kunt het overal doen. 4 inzichten.

Zo werkt je ademhaling

Eigenlijk is je ademhaling een eenvoudig chemisch proces dat neerkomt op het inademen van zuurstof en het uitademen van kooldioxide. Ons longweefsel bestaat uit zo’n vijfhonderd miljoen longblaasjes en heeft een oppervlakte van rond de zeventig vierkante meter – die bij het inademen groeit naar honderd vierkante meter. Adem je te snel of te veel, dan adem je te veel koolzuur uit en ben je aan het hyperventileren en gaat de pH-waarde omhoog. Bij het ademhalen zelf gebruik je spierkracht.

De middenrifspier doet het meeste werk, en die kun je – net als alle andere spieren – trainen en sterker maken. Door regelmatig ademhalingsoefeningen te doen bijvoorbeeld, gaat ontspannen ademhalen steeds makkelijker en word je minder snel moe. Met het aanzwellen en afnemen van je adem gaan de organen in je buik zo’n vijf centimeter omhoog en omlaag. Op die manier worden zuurstof en voedingsrijke vloeistoffen door het lymfevatenstelsel gepompt, en gaan gifstoffen eruit. Intussen ‘masseert’ de ademhaling ook je lever, nieren, ingewanden en ruggengraat om ze gezond en soepel te houden.



Het is een stressindicator

Als je stress hebt, kun je dat op verschillende manieren merken. Soms bal je je vuisten, of misschien houd je spanning vast in je kaak of nek. Maar ook je ademhaling is een goede indicatie: onbewust span je namelijk allerlei spieren aan om emoties te controleren of te onderdrukken. Als je gespannen bent, zucht je bijvoorbeeld vaak, houd je je adem in of zit je ademhaling hoger. Bij flinke stress versnelt je ademhaling (automatisch) totdat het stressmoment voorbij is. Door je daar bewust van te zijn, kun je eerder je stresssignalen herkennen en op tijd een stapje terug doen.

Je kunt werken aan je ademhaling

Aiki, zo heet de Japanse kunst van het ademhalen. Deze vindt zijn oorsprong in de krijgskunst aikido. Door een combinatie van ademhalingsoefeningen en het gebruik van bepaalde spieren kan aiki veel energie opleveren. De Franse journalist en aikidoleraar Jean-Philipe Desbordes bedacht een therapie die op dit principe is gebaseerd. Door aan je ademhaling te werken, ontwikkel je een soort ‘biologische scanner’ waarmee je angst en pijn zou kunnen afzwakken. Heb je al wat meer ervaring met ademhalingsoefeningen (bijvoorbeeld door meditatie of mindfulness), dan kan zijn boek Aiki (Xander Uitgevers) een mooie aanvulling zijn.

Dit brengt het je

Bewust ademhalen kan je veel brengen. Het heeft allerlei gezondheidsvoordelen, geeft je meer ontspanning en meer focus, je valt er vaak makkelijker door in slaap en zit lekkerder in je vel.

*Oefeningen voor bewust ademhalen vind je in Flow 1.

