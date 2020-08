Bewustere keuzes maken dankzij mindfulness: 4 vragen

In september starten we met een 21-daagse online cursus over mindfulness. Want we weten: mindfulness helpt je keuzes te maken, in plaats van automatisch te reageren. Wat brengt dat je precies? 4 vragen aan mindfulnesstrainer Karin Hoens.

Bewuste keuzes maken, waarom is dat eigenlijk belangrijk?

Het zit hem al een beetje in de titel van de online cursus: ‘Het leven kan anders’. Het leven kan namelijk lichter en relaxter door bewustere keuzes te maken. Veel mensen leven op de automatische piloot. Dat gaat volledig onbewust. Wat je denkt, voelt en doet is een gevolg van patronen en overtuigingen, vanuit je gezin van herkomst, je levenservaring, omdat het je verteld wordt, omdat iedereen het zo doet.

Zo lang je je hier niet bewust van bent, blijf je alles steeds op dezelfde manier doen. Je kent misschien de quote wel: ‘Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg’.

Wil je dit veranderen, dan is de eerste stap je hier bewust van te worden. Als je eenmaal echt door hebt wát je denkt, voelt en doet, kun je dit veranderen. Je gaat bewustere keuzes maken en leven zoals jij dat wilt in plaats van geleefd te worden. Je komt aan het stuur van je eigen leven te staan. En dat maakt het leven lichter, leuker en relaxter.

Moet ik daardoor veel dingen enorm anders gaan doen?

Bij mindfulness leer je jezelf beter kennen, je leert welke patronen of overtuigingen jou op dit moment het meeste belemmeren. Bij de een gaat het om grenzen stellen, bij de ander om controle loslaten of niet meer zo reactief te reageren op een puber of op een collega.

Ik laat je eigenlijk vooral anders naar jezelf kijken. Je wordt je bewust van hoe je het nu doet en hoe het anders kan. Of je dat gaat doen, bepaal je natuurlijk zelf. Ik kan je wel vertellen: het is heel erg leuk als je merkt dat je dingen anders gaat doen, en wat het effect daarvan is.

Welke andere keuzes heb je zelf gemaakt?

Zoveel eigenlijk. Een van de belangrijkste dingen is dat ik verantwoordelijkheid ben gaan nemen voor mijn eigen leven. Ik kon nogal eens de schuld geven aan mijn omstandigheden: mijn jeugd, mijn ouders, mijn leidinggevende. Ik heb geleerd om te beginnen bij mezelf. Het gaat er niet om wat je meemaakt, maar hoe je ermee omgaat. Je hebt meer invloed dan je misschien denkt.

Iets anders: controle loslaten. Dat begon in het huishouden. Rommel laten staan in plaats van meteen opruimen. Klinkt simpel, maar dat is het niet. Ook: minder reactief zijn, dus niet meteen reageren als iemand iets doet wat me niet zint. Ook hier weer: eerst naar mezelf kijken.

De cursus duurt drie weken. Zijn 21 dagen wel genoeg om mindful te leren zijn?

Gedrag veranderen kan zeker. De vraag is, kan het in 21 dagen? Heel eerlijk: het is mede afhankelijk van hoe lang je bepaald gedrag al vertoont. Stel dat je al je hele leven negatief denkt, dan kost het aardig wat tijd om te veranderen. Patronen zijn namelijk hardnekkig. Zo duurt de klassieke mindfulnesstraining niet voor niets acht weken. Dat is volgens wetenschappelijk onderzoek de tijd die het kost om andere paden in je brein aan te leggen. De 21 dagen zijn bedoeld om inzicht te krijgen in je patronen en te beginnen met het aanleren van ander gedrag. En ook om in te zien wat al wel goed gaat.

Zie het als een soort ontdekkingsreis waarvan je niet weet waar je uitkomt. Misschien weet je al wat je wil veranderen. Misschien kom je onderweg heel andere dingen tegen. Begin daarmee, kijk wat er gebeurt. Je kunt en hoeft niet ineens alles te veranderen. Mindfulness is wat mij betreft een manier van leven. Iedere keer word je je weer bewust van een nieuw stukje. Alles begint bij die eerste stap.

Illustraties Hadas Hayun