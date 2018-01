Blij worden van een beetje hulp

Hulp aan iemand anders bieden is voor veel mensen makkelijker dan je láten helpen. Toch kan dat laatste je van alles opleveren, ontdekt journalist Catelijne Elzes.

Weet je je angst voor afwijzing te overwinnen en durf je om hulp te vragen, dan kan dat je veel brengen. Dat is de strekking van een filmpje van The School of Life, maar ook de overtuiging van psycholoog en schrijver Albert Sonnevelt. Hij noemt bijvoorbeeld de kans op samenwerking waardoor je tot mooiere dingen komt. ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder,’ citeert hij een Afrikaans spreekwoord. Albert Sonnevelt: “Het vergroot ook je kans op verbinding. Iedere keer dat je hulp of steun vraagt en een ander geeft het, raak je iets meer verbonden met de wereld om je heen. Dat geeft vertrouwen. Natuurlijk, we willen het graag zelf doen, dat wordt ook flink gestimuleerd als je jong bent. Maar we willen ook ontzettend graag deel uitmaken van een groep. Weten dat anderen er voor ons zullen zijn als we ze nodig hebben.”

Ik herken wat Sonnevelt zegt. Sinds ik wasjes ben gaan draaien bij de buurvrouw, zoeken we elkaar vaker op. Toen haar machine stuk was, stond ze ook een paar keer met haar wasmand bij mij op de stoep. We helpen elkaar nu met broodjes smeren op verjaardagsfeesten. Ik heb met haar meegedacht over haar LinkedIn-profiel en zij droeg mij een goede interviewkandidaat aan voor een van mijn verhalen. Je komt gewoon wat nader tot elkaar als je aangeeft hier en daar wel wat ruggensteun te kunnen gebruiken.

Tekst Catelijne Elzes Fotografie ©Valerie Ungerer/Unsplash