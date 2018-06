De voordelen van buiten werken

Vergaderen in een boerenschuur of pipowagen en in je pauze een boswandeling maken. Over de voordelen van een dag (of langer) buiten werken.

Een venijnig mailtje van een klant, de printer die hapert, dat rapport dat maar niet uit je vingers wil komen. Kleine problemen kunnen je soms naar de keel vliegen. Haal diep adem, stop je laptop in je tas en zet koers naar het dichtstbijzijnde park, bos of strand. Bewonder het moois dat je om je heen ziet, laat de stilte op je inwerken en voel de ruimte die ondertussen in je hoofd ontstaat. Want dat half uur natuur, daar kun je de rest van de dag al op vooruit.

Er zijn steeds meer mogelijkheden om een dagje te brainstormen, werken of vergaderen in de natuur. In een boerderij, tiny house of caravan ongestoord werken, tussendoor door de bossen wandelen en aan het eind van de dag geïnspireerd weer naar huis. Dat natuur goed voor ons is, wordt ook steeds meer onderschreven door onderzoek. “Meer groen in een wijk of stad leidt tot een betere mentale en fysieke gezondheid van mensen,” zegt Jolanda Maas, die aan de Vrije Universiteit Amsterdam op de afdeling klinische psychologie onderzoek doet naar het verband tussen gezondheid en groen. “Ze hebben minder stress, zijn positiever en voelen zich gezonder – en zijn dat ook daadwerkelijk.”

Groen is rust

Volgens de Amerikaanse bioloog Edward O. Wilson komt de aangeboren liefde voor de natuur voort uit het feit dat we vele jaren in zo’n omgeving hebben geleefd. Ofwel: we bloeien op in de natuur, omdat we er deel van uitmaken. “Je lichaam is gemaakt om te bewegen, je geest om in de natuur te zijn,” beaamt natuurkundige en wetenschapsjournalist Mark Mieras, die zich verdiepte in de invloed van natuur op onze hersenen. Zijn conclusie: de natuur is veel belangrijker voor de werking van ons brein dan we ons vaak realiseren.

