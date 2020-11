Controle loslaten: zo doe je dat

Grip hebben op de dingen is fijn, maar af en toe is het prettig: die controle loslaten. Hoe doe je dat?

Een beetje controle willen hebben is logisch en je bereikt er ook dingen mee in je leven. Maar je hebt nou eenmaal niet alles in de hand. Door een beetje mee te waaien, ervaar je vaak minder stress en druk die je jezelf oplegt.

Switchen

De controle wat meer loslaten kan op verschillende manieren. De Amerikaanse coach en psycholoog Amy Johnson schrijft in een blog op Tinybuddha.com dat het voor haar soms zo simpel is als: ­opmerken dat je in de controle-modus staat en ervoor kiezen om te switchen naar de overgave-modus.

Amy: ‘Ik stel me bijvoorbeeld voor dat ik in een bootje tegen de stroom in aan het roeien ben. Dat voelt als een gevecht. Als ik wil switchen, beeld ik me in dat het bootje omdraait, dat ik de peddels in de boot leg en me laat meevoeren met de stroom.’

Controle loslaten met plezier

Psycholoog Carien Karsten raadt de controlfreaks onder ons aan om in eerste instantie eens op zoek te gaan naar plezier. Gesprekken met je partner, vrienden of familieleden kunnen daarbij helpen. Waar werd je (vroeger) altijd blij van? Zingen, dansen, wandelen in de natuur, tekenen, ­fotograferen, muziek maken, naar de film?

Karsten: “Controle gaat over de buitenwereld, over presteren en wat anderen van je vinden. Plezier hebben geeft meer contact met je ­eigen lijf, je eigen behoeften. Focus op dat waar je energie van krijgt en je zult vanzelf wat losser in het leven staan.”

Dagelijkse beslissingen

Volgens psycholoog en schrijver Marcelino Lopez houden mensen die van controle houden, zich vaak ook vast aan routines en rituelen. “Daardoor kun je een beetje op de automatische piloot gaan leven. Om minder controle te ervaren hoef je niet meteen op ­safari, het zit ’m ook in dagelijkse beslissingen. Je kunt een andere route naar huis fietsen. Ja zeggen tegen een uitnodiging waar je bijna automatisch nee tegen zegt. Zoek af en toe het onbekende op en kijk wat het je brengt.”

Lees het volledige verhaal ‘We zien wel’ in Het grote boek van minder.

Tekst Catelijne Elzes Fotografie Zelda Gardner/Unsplash.com