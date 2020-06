Dagelijks mediteren: wat doet dat met je?

Journalist Annemiek Leclaire wilde meer helderheid in haar hoofd en zich minder laten afleiden. Ze begon met dagelijks mediteren. En toen kwam het coronavirus.

Het was winter toen ik ging zitten op een zonnig rond kussen en mijn ogen sloot voor een geleide meditatie. Dat mijn gedachtes meteen als een wervelwind door mijn hoofd trokken, verbaasde me niks. “Just because you’ve chosen to sit and meditate doesn’t mean you’ll suddenly experience uninterrupted calm,” stelde Puddicombe van de app Headspace vriendelijk.

Dit is al winst, dacht ik, toen ik me er op een vroege ochtend in een appartement in Madrid van bewust werd hoe het fladderde in mijn hoofd. Het was vroeg, het virus was nog niet in Spanje, de ochtendkou trok door de houten deuren en de zon zakte langzaam langs de hoge bakstenen gebouwen naar beneden. Of ik nu met vakantie was of aan het werk; ik merkte dat ik steeds weer werd geplaagd door dezelfde onrustige gedachtes.

Door even uit dat springerige brein te stappen en mijn aandacht te richten op het nu, ontstond er alvast iets meer kalmte. Na een week begon ik het prettig te vinden om meteen na het opstaan op een matje te gaan zitten met een deken om. Wat me hielp om wat afstand van het onrustige geklauter van mijn ‘monkey mind’ te houden, was de open houding die Puddicombe aanraadde.

“Kijk eens met nieuwsgierigheid wat er allemaal gebeurt in lichaam en geest als je gaat zitten,” zei hij tijdens een van zijn lessen. “Bekijk de kwaliteit van de sensatie zonder er te diep op in te gaan of te veel te analyseren. Wat ervaar je? Is er een gevoel van stilte of rusteloosheid in het lichaam? Van zwaarte of van lichtheid? Van ruimtelijkheid of beperking?”

Dat kon en kan erg verschillen: de ene ochtend voel ik me een beetje somber, de volgende zo tevreden als een dikke kater. Nu ik zie hoe veranderlijk die stemmingen zijn, neem ik ze net iets minder serieus. De mildheid van die blik bevalt me. Gadeslaan zonder ingrijpen; daar zit wijsheid in.

Hoe begin je met mediteren?

Zoek een rustige plek. Doe wat rek- en strekoefeningen. Ga zitten met een rechte rug. Sluit je ogen. Concentreer je op je ademhaling. Dwalen je gedachtes af, merk dit dan op en keer vriendelijk terug naar je adem.

Boeken over meditatie

Headspace – Voor een hoofd vol leegte, Andy Puddicombe (Spectrum). Behalve de app is er ook dit boek waarin Puddicombe laat zien hoe je in maar tien minuten per dag je hoofd tot rust kunt brengen.

Het no-nonsense meditatieboek, Steven Laureys (Borgerhoff & Lamberigts).

