Dapper over de drempel

Jezelf zijn betekent soms ook dat je even tegen de stroom in gaat. Maar hoe doe je dat, je eigen pad volgen? Drie tips.

Aanvaard wie je bent

Soms lijkt het wel alsof het leven vooral draait om toegejuicht worden door anderen of laten zien hoe ‘geslaagd’ je bent omdat je zo veel vrienden hebt op social media. Maar uiteindelijk gaat het er in het leven om dat je hebt kunnen doen wat je wilde, dat je het idee hebt dat je zinvol bezig bent geweest en dat je een bepaalde rust in jezelf hebt weten te bewaren, stelt hoogleraar Bert Musschenga van de Vrije Universiteit Amsterdam.

“Je vindt geen rust als je je wensen en verwachtingen te veel laat bepalen door anderen en ze daardoor te hoog stelt,” zegt hij. Een essentiële voorwaarde voor een goed leven is volgens hem dat je je verlangens en doelen afstemt op de talenten en mogelijkheden die je hebt. Daarvoor zijn wijsheid, zelfkennis en het vermogen om je aan te kunnen passen aan veranderende omstandigheden nodig. Musschenga: “Daarom is het belangrijk dat je kunt aanvaarden wie je bent, wat je hebt aan talenten en mogelijkheden en hoe je omgaat met wat je overkomt.”

Raap de moed bij elkaar

Authentiek zijn en je eigen ideeën volgen is belangrijk, ook voor elke groep waarin we verkeren. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Opzettelijk met iedereen ruzie maken is duidelijk niet de manier. Het gaat niet om het conflict, het gaat erom dat je jezelf blijft en durft te zeggen wat je wilt, zelfs al is dat sociaal gezien minder gewenst. “Als je de moed bij elkaar raapt om te doen wat belangrijk voor je is, geeft dat zelfrespect en een fijn gevoel,” zegt coach Marja Postema, schrijver van het boek Emoties, wat moet ik ermee?.

Dat kan volgens haar al iets heel kleins zijn: je ergert je bijvoorbeeld aan een opmerking van een collega of een vriendin, en je spreekt het uit. Postema: “Dan krijg je een gesprek. De ander kan zeggen: ‘Zo bedoelde ik het niet, kwam ik zo over?’ De angst die je ervan weerhoudt om dat te doen, zit ‘m vaak in de angst voor conflicten. Maar het is beter om steeds weer moed te verzamelen om de drempel over te gaan.”

Luister naar jezelf

Je kunt je wel voornemen om te zeggen wat je denkt en voelt, maar weet je dat altijd precies? Soms is dat helemaal niet zo helder. Vaak hebben we geleerd bepaalde emoties als ongewenst te verdringen of te verstoppen. Of we weten gewoon niet meer wat we zelf vinden. Psycholoog Roos Vonk coacht mensen om meer zichzelf te zijn. Ze ziet dat vooral vrouwen zich vaak zo sterk op anderen richten, dat ze na verloop van tijd niet meer weten wat ze nou zelf voelen. Hun innerlijke stem horen ze niet meer. “Wat je aandacht geeft, wordt sterker en wat je verwaarloost, wordt zwakker,” zegt Vonk.

“Dus dat stemmetje wordt ook steeds zwakker als je er niet naar luistert. Het kan zo erg worden dat je helemaal niet meer weet wat je zelf wilt, vindt of leuk vindt. Hoe verdrietig dat besef ook is, het is wel het begin van iets van jezelf. En als je je daarop richt, wordt het sterker. Dan kun je in korte tijd grote sprongen maken in je ontwikkeling.”

