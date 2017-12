Introvert zijn en dingen alleen willen doen is een talent, zegt de Amerikaanse schrijver Susan Cain. Drie inzichten.

Niet zwart-wit

Ruim een derde van alle mensen is van nature rustig en stil, bedachtzaam, gevoelig en graag op zichzelf. Introverte mensen hebben een gevoeliger zenuwstel dan extraverten en voelen zich bij veel prikkels al snel ‘overspoeld’. Daarom hebben ze liever een goed gesprek met één of twee mensen dan dat ze een avond uitgaan met een grote groep. Ze richten zich het liefst op één ding en voelen niet de behoefte om in het middelpunt van de belangstelling te staan. “De extravert krijgt energie van zijn omgeving en is gericht op de buitenwereld, terwijl introverte mensen energie halen uit hun interne belevingswereld,” legt arbeidspsycholoog Jolet Plomp uit. Het hoeft niet altijd zo zwart-wit te zijn, want je kunt ook van allebei iets in je hebben. En, benadrukt ze: “Introverten en extraverten hebben ieder hun kwaliteiten.”

Bedachtzame leiders

Juist in een tijd waarin alles gericht lijkt te zijn op naar buiten treden, hebben we de stille, bescheiden en nadenkende types nodig, aldus de Amerikaanse schrijver en spreker Susan Cain. Ze pleit voor een herwaardering van de introverte mens. “Introvert zijn en dingen alleen willen doen, is een talent. Geef toe aan je behoefte je tijdelijk af te zonderen. Dan ontstaan de nieuwe ideeën. De frisse energie. Geniet daarvan!”

In haar veelbekeken TED Talk en haar boek Stil – De kracht van introvert zijn in een wereld die niet ophoudt met kletsen legt ze uit dat introverte mensen uitgelezen leiders zijn. Bill Gates, Eleanor Roosevelt, Albert Einstein, Barack Obama, Gandhi: stuk voor stuk introverten die op hun eigen, bedachtzame manier de wereld hebben veroverd. Meestal hebben ze grote kennis van zaken, want ze willen tot in hun tenen begrijpen hoe iets zit, het zijn volhouders en ze analyseren risico’s grondig en handelen niet impulsief.

Introvert, maar niet verlegen

Dat introvert zijn iets te maken heeft met verlegenheid, is een misverstand. Ook de Amerikaanse schrijver Jonathan Rauch toont dat aan in zijn essay Caring for your introvert. Verlegen mensen voelen zich vaak onzeker in sociale situaties en kampen soms met een gebrek aan zelfvertrouwen. Bij introverten hoeft dat helemaal niet het geval te zijn, want er zijn genoeg introverten die stevig in hun schoenen staan. En er zijn genoeg extraverten die verlegen zijn. “Introverte mensen vinden sociale interactie eerder vermoeiend en alleen-zijn juist oppeppend, terwijl voor extraverte mensen precies het tegenovergestelde geldt,” aldus Rauch.

Tekst Fleur Baxmeier Fotografie ©Karl Fredrickson/Unsplash