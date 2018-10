In de Flow-serie De tijdgeest, die tegenwoordig Nieuwe denkers heet, komen de mooiste levenslessen voorbij. Sjoukje van de Kolk, die veel van de interviews maakte, deelt haar tien favoriete inzichten over het leven uit deze serie in Flow 7, ons extra dikke jubileumnummer. We delen er vast twee.

Laten we tevreden zijn met wat er al is – Dirk De Wachter

We willen alsmaar meer, beter en groter in deze tijd. Volgens de Vlaamse psychiater Dirk De Wachter kunnen we beter proberen wat vaker tevreden te zijn met wat er al is en aandacht hebben voor het kleine en vanzelfsprekende in het leven. De Wachter: “We zouden wat aandachtiger kunnen leren zijn als het gaat om gewone dingen. Ik denk dat we daar heel slordig mee omspringen, druk als we zijn met doorrennen naar nog meer en naar nog beter. Als we dat nu eens kunnen loslaten en aandacht kunnen geven aan de mooie dingen die gewoon bij ons om de hoek verschijnen.

Waardoor je eindelijk ziet dat daar een mooie boom staat, en als je nog beter kijkt, de wind met de bladeren speelt. Dan kun je je verzoenen met het bestaan zoals het is. Daarom zeg ik: ga in plaats van een citytrip te boeken, gewoon eens met z’n tweeën thuis wat aanrommelen. Een boek lezen, samen naar een suf televisieprogramma kijken. Met dikke wollen sokken aan. We staan er te weinig bij stil dat het gewone leven ook best mooi kan zijn. En dat het gewone leven dus genóeg is.”

Wees mild voor jezelf (en anderen) – Kristin Neff

Aardig zijn voor jezelf in plaats van die strenge blik, het valt vaak niet mee. We leggen de lat hoog en het is vaak niet goed genoeg, zegt de Amerikaanse psycholoog Kristin Neff. Zelfcompassie helpt je om jezelf te accepteren zoals je bent, maar ook om minder te focussen op wat er niet ‘goed’ gaat in je leven.

Neff: “We kunnen anderen er nooit honderd procent van weerhouden om ons slecht te behandelen. Je enige keuze is om jezelf wél goed te behandelen. Zelfcompassie gaat over begripvol zijn ten opzichte van je minder leuke kanten, jezelf accepteren zoals je bent, met al je menselijke gebreken erbij. Dat betekent dat je jezelf niet beter vindt dan anderen, maar ook niet slechter. En dat je in moeilijke tijden aardig bent voor jezelf in plaats van jezelf te veroordelen. En daardoor voel je je beter.

Als je vaak het gevoel hebt dat je tekortschiet, ‘kleurt’ dat je wereld. Je bent meer geneigd om aandacht te geven aan negatieve informatie en die in je geest te blijven ‘herkauwen’. Als je aardig bent tegen jezelf en jezelf eraan herinnert dat iedereen verbonden is met elkaar, roep je juist gevoelens van warmte en veiligheid op. Het mooie is dat je daarmee ook het gevaarsysteem in de hersenen deactiveert, terwijl de productie van oxytocine – het stofje dat ervoor zorgt dat je je gelukkig voelt – juist omhoog gaat. Dus je voelt je meteen beter.”

Tekst Sjoukje van de Kolk Illustratie Valesca van Waveren