De nieuwe eerlijkheid

Als we nou eens wat minder perfect proberen te zijn op Instagram? En gewoon eens foto’s posten van onze zozo-zondagen? Een beetje eerlijker zijn? Journalist Renate van der Zee is voor.

‘Had je geen mooiere foto?’ Die vraag wordt me weleens gesteld door mijn Facebook-vrienden. Dat komt omdat ik niet op mijn voordeligst op mijn profielfoto sta. Mijn antwoord: ‘Waarom een mooie foto? Waarom niet een gewone?’ Die foto is mijn kleine daad van verzet tegen de perfectiecultuur op social media. Want het lijkt wel of het de norm is geworden: alleen je mooiste foto’s plaatsen en vooral verhalen posten over spectaculaire vakanties, legendarische avondjes uit en andere geweldige dingen die je hebt gedaan.

Maar wie wordt daar gelukkig van? Het zou een stuk minder vermoeiend zijn om op Facebook en Instagram te zitten als iedereen daar eens wat eerlijker was. Ik merk dat steeds meer mensen genoeg hebben van al die ideale levens, en het leuker vinden om te laten zien hoe het er echt aan toegaat in hun bestaan. Er waait een frisse wind en dat dat weleens heel heilzaam zou kunnen zijn, blijkt ook uit onderzoek.

Achter het filter

“Mensen kunnen een negatief zelfbeeld krijgen als ze de hele tijd foto’s voorbij zien komen waarop anderen er fantastisch uitzien en geweldige dingen doen. Ze vergelijken hun gewone leven met het schijnbaar perfecte leven van anderen en krijgen het gevoel dat ze falen,” zegt Niamh McDade van de Engelse Royal Society for Public Health. Haar organisatie deed vorig jaar een grootscheeps onderzoek naar het effect van social media op de geestelijke gezondheid van jonge mensen.

Lees ook: De kracht van bescheidenheid

Daaruit bleek dat klachten als depressie en angst erdoor kunnen verergeren. Fomo – fear of missing out – was ook een serieus probleem waar veel geïnterviewden last van bleken te hebben. Vooral Instagram bleek negatief te kunnen uitwerken. “We denken dat dat komt omdat het op Instagram voornamelijk draait om mooie beelden,” zegt McDade. Mensen gebruiken ook allerlei filters om hun foto’s er perfect te laten uitzien.Dat geeft anderen het idee dat hun uiterlijk of wat zij doen, niet goed genoeg is. Dat probleem speelt veel minder op bijvoorbeeld YouTube, waar je je niet zo makkelijk achter een filter kunt verschuilen.”

Volgens Niamh McDade is er inmiddels een beweging op gang gekomen tegen al die perfecte beelden. “Er wordt veel discussie over gevoerd. Zo hebben wij Instagram aanbevolen om het in de toekomst te melden als foto’s zijn gemanipuleerd. We verwachten ook dat ze dat gaan doen, want ze zijn zich bewust van het nadelige effect dat hun medium kan hebben. Wij hebben goede hoop dat er echt wat gaat veranderen.”

Lees het volledige verhaal ‘De nieuwe eerlijkheid’ in Flow 6.

Tekst Renate van der Zee Fotografie Roman Kraft/Unsplash.com