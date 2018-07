De terugkeer van de caravan

Opeens zien we het leuke van de caravan weer in. Wat is het fijne van zo’n huisje op wielen en waarom maakt-ie nu een comeback?

Je eigen tiny vakantiehuisje op wielen dat je overal neer kunt zetten. Ja, we hebben het hier over de sleurhut, waar je jarenlang misschien liever niet in gezien werd. Maar inmiddels omarmen we het mobiele vakantiehuisje weer. In oktober 2017 telde Nederland 548.898 caravans en campers – en nu zijn het er vast alweer een paar duizend meer. Vanwaar die comeback? Karin Horstman van het blog I love kamperen ziet meerdere redenen.

“Veel vakantiegangers willen niet meer naar landen als Turkije of Tunesië vanwege de onrust daar. Ze zoeken het nu dichter bij huis. En dan denk je al snel terug aan die fijne caravanvakanties uit je jeugd. Daar komt bij dat de campings veel luxer zijn geworden, het clichébeeld van de wc-rol onder de arm is niet meer. Maar wie wil, kan ook back to basics op een rustige camping, zonder wifi en vertier.”

Zelf gaat Karin er geregeld met de caravan op uit. Het grote voordeel vindt ze dat je vaker in het jaar kort weg kan. “In de zomer gaan we een paar weken naar Italië of Frankrijk. En tussendoor, in de weekenden of kortere vakanties, koppelen we ons huisje aan en rijden we zo de natuur in op een uurtje van ons huis. Om even helemaal weg te zijn van alle drukte en beslommeringen.”

Kastje hier, klepje daar

Dat verlangen naar ‘even niets’ herkent ook trendwatcher Truus Dokter. “In deze hectische maatschappij zijn mensen op zoek naar rust. We gaan weer terug naar de basis, we willen genieten van de natuur. Hoe fijn is het om vissen te vangen? Of om je kinderen mee te geven hoe mooi het buitenleven is? En een caravan geeft vrijheid: als je het ergens niet meer leuk vindt, hang je je vakantiehuis achter de auto en zoek je een andere plek – als een moderne nomade.”

Ze ziet ook een link met het inzicht dat luxe ’m niet meer zit in veel bezitten en veel geld verdienen. “We hechten minder waarde aan bezit en hoeven niet meer zo nodig overal eigenaar van te zijn. Steeds meer zoeken we de rust op, en klein en behapbaar is veel minder stressvol. Dat zie je ook aan de opkomst van de tiny houses. In een caravan voel je een beetje hoe dat is.”

Het volledige verhaal ‘De terugkeer van de sleurhut’ is te lezen in het Flow Vakantieboek 2018.

Tekst Anneke Bots Illustratie Deborah van der Schaaf