Deze 3-minuten meditatie kun je altijd tussendoor doen

Mediteren hoeft niet altijd lang te duren en je hoeft er ook niet perse voor op een kussen te zitten. Mindfulnesstrainer Karin Hoens deelt een audiomeditatie: de 3 minuten ademruimte.

Deze meditatie van drie minuten kun je overal doen: thuis, onderweg, tussen het werken door. Als je ergens helemaal in opgezogen bent, is het een handige oefening om even uit je hoofd te komen.

En omdat-ie eigenlijk zo simpel is, kun je hem na een paar keer meedoen met Karin, makkelijk uit je hoofd doen, waar je ook bent of wat je ook doet.

Deze meditatie komt uit onze online cursus Het leven kan anders.

Karin Hoens is mindfulnesstrainer, systeemtherapeut en geeft cursussen. Een-op-een, maar ook aan groepen en via instellingen als ziekenhuizen en gemeentes. Ze helpt anderen zichzelf beter te leren kennen en weer regie over hun eigen leven te krijgen. We vinden dat Karin het zo goed begrijpt: dat sommige dingen zo makkelijk klinken, maar niet altijd zijn. En wat je dan wel kunt doen. Ze gaf al vaker praktische mindfulnesstips in Flow. Meer over Karin lees je op haar website Karinhoens.nu.

Illustraties Hadas Hayun