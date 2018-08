Documentaire spullendillema’s

Spullen: we hebben er vaak een haat-liefde-verhouding mee. Want aan de ene kant zijn al die vintage serviezen gezellig, aan de andere kant houden we het graag simpel.

In de persoonlijke documentaire Bewaren – Of hoe te leven probeert filmmaker Digna Sinke te achterhalen waarom sommige mensen (onder wie zijzelf) zo veel bewaren en andere juist zo min mogelijk spullen willen. Samen met haar moeder (92) gaat ze de spullen langs die zij allemaal heeft bewaard, van suikerzakjes tot oude kranten en mappen met paperassen. En ze praat met mensen die ervaringen veel belangrijker vinden dan dingen, zoals digitale nomaden en minimalisten. Goede film om zelf weer eens stil te staan bij de waarde van spullen.

Bekijk hier de trailer van de documentaire.

