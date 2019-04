Doe eens iets liefs voor een ander

De wereld een beetje beter maken door bewust iets aardigs te doen voor een ander: in Amerika noemen ze het random acts of kindness, en deze beweging groeit.

Toch zijn we in Nederland volgens SIRE (Stichting Ideële Reclame) steeds minder aardig voor elkaar. Uit onderzoek blijkt dat 68% van de Nederlanders dat vindt. Daarom is SIRE op 4 maart de campagne #DOESLIEF gestart, waarmee ze Nederlanders oproepen om op onaardig gedrag te reageren met deze hashtag. Zo hopen ze mensen aan het denken te zetten over hoe we dagelijks met elkaar omgaan. Een manier om wat aardiger voor elkaar te zijn, is door af en toe iets liefs te doen voor een ander.

Iets vriendelijks doen voor anderen geeft vonkjes van plezier en energie, weet psycholoog Nancy Peeters, gespecialiseerd in geluk. “Die energie kun je gebruiken om je leven meer zin te geven: je carrière uitbouwen bijvoorbeeld, of voor zieke ouders zorgen. Je bouwt reserves op, waardoor je meer veerkracht hebt om moeilijkere tijden door te komen.” Inspiratie nodig? Hieronder wat ideeën.

Met alle liefde

Laat een briefje achter voor de postbode

Of iets lekkers of een klein cadeautje. Gewoon om te laten zien dat je dankbaar bent voor de post die hij of zij elke dag brengt.

En plak het op het bureau of de computer van je collega. Je kunt ook een aardige of motiverende mail sturen.

Betaal in een koffietentje eens het kopje koffie van iemand die je niet kent.

Leg een boek dat je uit hebt op een openbare plek met een briefje erbij, zodat iemand anders het mee kan nemen. Leuke verrassing!

