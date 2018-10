Drie manieren om meer in het moment te leven

Meer in het hier en nu zijn, het klinkt zo mooi. maar hoe dóe je dat? In de dagelijkse drukte schiet het er vaak bij in.

Vooral in drukke tijden kun je ongemerkt op de automatische piloot leven. Je begint de dag met het doornemen van je to do-lijst terwijl je onder de douche staat, belt op de fiets naar je werk alvast even met een collega of denkt tijdens een boswandeling steeds aan wat je die avond zult gaan koken. Het warme water van de douche voel je nauwelijks – en je aandacht is overal, behalve bij wat je nú doet, ziet of eet. Best zonde, want die automatische piloot maakt dat je niet eens opmerkt hoe mooi de zon door de bomen schijnt of hoe heerlijk je muesli met kwark en verse frambozen smaakt.

En juist die momenten zijn allemaal ‘kicks voor niks’ – geluksmomenten die zomaar voor het oprapen liggen en die tegenwicht kunnen bieden aan stress en ongemak. Door je aandacht te trainen om steeds weer in het hier en nu terug te keren, kun je af en toe van de automatische piloot afstappen en die geluksmomenten wel opmerken. Minder haast hebben kan hierbij ook enorm helpen.

Watermoment

Er is een simpele manier om te oefenen met meer in het hier en nu zijn. Als je tijdens je dagelijkse bezigheden met water in aanraking komt, probeer daar dan bewust bij stil te staan. Dus als je je handen wast, de planten water geeft, onder de douche staat of je kind in bad doet: doe het met aandacht. Het is een simpele, maar concrete manier om je bewust te worden van waar je bent.

Hier is het ook leuk

Jezelf niet vergelijken met anderen scheelt veel onrust. Best lastig nog, want via social media kun je steeds weer meekijken met andere levens. Vaak is dat leuk, maar soms krijg je het idee dat iedereen het nét even wat leuker heeft dan jij. Probeer jezelf eens een week niet met anderen te vergelijken. Elke keer wanneer je je bewust wordt dat je het toch doet, richt je je aandacht op iets anders.

Een foutje is oké

Zelf iets maken – breien, haken et cetera – is heel mindful: je kunt er niet iets anders naast doen (want dan loopt je patroon in de soep). Het is ook een prima oefening om wat minder perfectionistisch te zijn. Zo moeten er in Perzische tapijten en in kimono’s die met de hand worden gemaakt door mensen die het ambacht volledig beheersen, altijd kleine fouten zitten. De gedachte achter deze traditie is dat er maar één iemand is die geen fouten maakt, en dat is God of welke naam je er ook aan wilt geven. Mild zijn voor jezelf is dus ook bij zelf iets maken een eigenschap die van pas komt. Fouten maken mag gewoon. Wie zal zich nou druk maken over dat kleine gaatje in je brei- of haakwerk?

Samenstelling Caroline Buijs Illustratie Karen Weening