Drie websites over simpeler leven en minimalisme

In deze tijd waarin alles altijd meer, meer, meer moet zijn, vragen wij ons af: mag het af en toe ook ietsje minder? Drie websites die je kunnen inspireren.

OprichtersJoshua Fields Millburn en Ryan Nicodemus willen mensen graag aansteken met hun minimalistische manier van leven. Ze schrijven er essays over, hebben een wekelijkse podcast, maakten een documentaire (nu ook op Netflix te bekijken), schreven een boek én geven Tedx Talks.

‘Door het overtollige te verwijderen, blijft er meer ruimte over voor rust, vrijheid en geluk,’ staat er op de website van Jelle Derckx. Dagelijks schrijft hij over de dingen die hem bezighouden rondom het onderwerp minimalisme en simpeler leven. Hij heeft al zijn bevindingen ook gebundeld in het boek Verlangen naar minder. Daarnaast schrijft Jelle ook veel over persoonlijke groei en duurzaamheid.

Deze website is onderdeel van Simplify Magazine, een digitaal tijdschrift over simpeler leven en minimalisme. Er staan blogs en verhalen op vol met inzichten, persoonlijke verhalen en praktische tips. Bijvoorbeeld: hoe ga je om met een partner die minder minimalistisch is dan jij? En: hoe kom je af van mentale ‘rotzooi’?

