Een nieuwe invulling voor het weekend

Een beter leven begint met een beter weekend, en die twee dagen vragen écht om een andere invulling dan de overige vijf. In Flow 5 vertellen drie mensen hoe zij hun weekend op een speciale manier invullen. Hier delen we nog een extra tip van Vera Dudink, jurist.

Weekendje weg

“Mijn vriend en ik gaan heel vaak weekendjes weg om aan de verplichtingen die bij het weekend horen te ontsnappen. Ik ben moeder van drie volwassen kinderen, oma van een kleinkind en dochter van ouders in de tachtig. Ik vind het heerlijk om voor iedereen te zorgen, maar minstens een weekend per maand wil ik helemaal undercover zijn, om echt aandacht te kunnen besteden aan mijn vriend. Acht jaar geleden ben ik gescheiden, en ik weet hoe belangrijk het is om samen tijd door te brengen.

Bovendien werk ik vijf dagen per week. Een weekend weg hoeft via websites als Groupon en Travelbird helemaal niet zo duur te zijn, ik houd de aanbiedingen in de gaten. We gaan heel regelmatig naar Parijs met de Thalys, dan zijn we twee nachten weg voor 130 euro per persoon. Nemen we lekkere dingetjes mee voor in de trein, kopen ’s ochtends ergens een croissant. Als ik zondagavond thuiskom, voelt het alsof ik een week vakantie heb gehad.”

Tekst Annemiek Leclaire Fotografie Syd Sujaan/Unsplash.com