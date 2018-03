Een stiltewandeling in het bos

Rondstruinen in het bos is sowieso fijn, maar een stiltewandeling is toch anders.

Als je (deels) in stilte wandelt, ruik, zie, hoor en voel je meer, omdat je meer gefocust bent. In Japan is er voor wandelen-met-aandacht een speciale naam: Shinrin-Yoku, wat zoiets betekent als ‘een bad nemen in het bos’. Keertje proberen? Ga mee met Eva Visser (van het online magazine Our nature) op forest bathing in de Kennemerduinen (Overveen). Je wandelt een paar kilometer in een rustig tempo, en onderweg doe je een paar simpele oefeningen.

Kijk voor data en meer informatie op Ournature.nl.

Tekst Marije van der Haar-Peters Fotografie ©Paul Gilmore/Unsplash