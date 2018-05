Simpele nieuwe leefgewoontes

‘Blauwe zones’ is een term voor gebieden waar de bevolking ouder wordt dan gemiddeld, en gelukkiger is. Wat is hun geheim? Uit onderzoek blijkt dat de vitale en gelukkige ouderen in die stukjes van de wereld deze eenvoudige leefregels volgen:

Sta op als het licht wordt.

Doe een paar lichaamsoefeningen.

Werk op je gemak aan iets wat je de moeite waard vindt.

Doe een dutje.

Eet met vrienden of familie.

Ga eropuit.

Slaap voldoende.

* Deze tips komen uit het verhaal ‘Hoe deed m’n moeder dat?’ in Flow 3.

