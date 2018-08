Even niet bereikbaar op white spots

Handig, zo’n telefoon waarmee je altijd en overal bereikbaar bent. Maar het kan ook vermoeiend zijn. Even offline? De app White Spots kan je hierbij helpen.

White spots zijn plekken op de kaart waar geen internetbereik is. Je moet ze wel even zoeken met je mobiel: ontwerper Richard Vijgen maakte een app (compleet met routeplanner) die elektromagnetische straling visualiseert. In Nederland heeft alleen een stukje van de Veluwe geen netwerk voor internet en mobiele telefoon. Filmmaker Bregtje van der Haak, die meehielp met de ontwikkeling van de app, maakte voor VPRO Tegenlicht een documentaire over mensen die op zoek gaan naar gebieden zonder bereik (de aflevering is hier te bekijken).

Kijk voor meer informatie op White-spots.net

Dit tekstje stond in het stilteboekje van Het grote boek van minder

Tekst Marije van der Haar-Peters Illustratie Claudi Kessels