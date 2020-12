Flow’s online cursus is vernieuwd (en start op 11 januari)

Na een eerste editie in september gaan we vanaf 11 januari opnieuw van start met de online cursus Het leven kan anders. In 8 weken leer je hoe mindfulness je kan helpen keuzes te maken.

Hoe mindfulness je helpt keuzes te maken

We gunnen het iedereen, een leven waarbij je ziet wat je eigenlijk allemaal op de automatische piloot doet. Een leven waarin je minder van jezelf moet, minder piekert, meer rust neemt en meer kunt relativeren.

In de online cursus Het leven kan anders leer je naar je automatische reacties en patronen te kijken. Mindfulness is daar een praktische en toegankelijke manier voor.

Door opmerkzaam te zijn, leer je wat er in je speelt, en ga je onderscheid maken tussen gedachten, emoties en gedrag. Daardoor blijf je vaker in het nu, in plaats van altijd maar vooruit en achteruit te leven. Én maak je bewustere keuzes en ontdek je: het kan ook anders. In deze online cursus leer je hoe.

Wat krijg je?

7 video-talks van mindfulnesstrainer Karin Hoens

5 audio-meditaties

3 live Q&A’s met Karin Hoens en Flow’s online coördinator Ilse Savenije

(Toegankelijke) dagboekoefeningen en creatieve opdrachten

Quotes, gedichten, animaties en illustraties

12 downloads (om te printen of als telefoonachtergrondje, als reminder)

Elke maandag een nieuwsbrief met extra artikelen rondom het thema van die week Nieuw: 2 paper goodies: Flow Bookazine 1 over mindfulness: Beter nu + Flow Notebook met illustraties, reflectievragen en ruimte om te schrijven

De cursus is vernieuwd, wat is er anders?

Afgelopen september ging deze cursus voor het eerst van start, met enorm betrokken deelnemers. Een mooie en leerzame cursus, vonden velen.

Aan de hand van de feedback van de deelnemers hebben we de cursus voor januari wat aangepast. Deze vernieuwde versie duurt 8 weken in plaats van 21 dagen, met meer tijd en ruimte tussen de lessen en opdrachten. Ook nieuw: elke maandag ontvang je ontvang je van ons een nieuwsbrief in je mailbox, met daarin onder andere extra artikelen die je kunt lezen op onze website, passend bij het thema van die week.

Ook nieuw: dit keer ontvang je het Flow Bookazine over mindfulness en een Flow notebook thuis in de eerste week van de cursus.

Meer lezen of meedoen?

Op deze pagina lees je alles over de cursus.

Hier kun je je aanmelden.

Wil je een proefles volgen? Dat kan hier.

Illustraties Hadas Hayun Fotografie Tina Sosna