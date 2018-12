Ga jij offline rondom de feestdagen?

De rust bewaren rondom de feestdagen, dat is met je mobiel constant binnen handbereik nog best lastig. De redactie over offline gaan in de laatste dagen van december.

Astrid, creative director

“Ik vind het leuke aan kerst dat je twee dagen zonder ook maar enige uitleg helemaal niets, maar dan ook niets hoeft te laten horen aan wie dan ook. En ja ik ga offline, want al dat geshow met perfecte kerstdagen werkt me vaak een beetje op de zenuwen. Ik post ook nooit iets, dan moet je daar weer iets mee, en dat wil ik dan niet. Voor het nieuws kijk ik gewoon weer even lekker ouderwets het journaal op televisie. Tweede kerstdag zit ik overigens de hele dag in de trein naar Londen met een lekker boek en goede koffie.”

Jolanda, managing editor NL

“Voor mij komen de offline dagen pas rond oud & nieuw en dan ga ik er ook vol voor. Ik hou van de dikke kranten en tijdschriften die rond deze tijd uitkomen en installeer me bij de open haard met mijn stapel bladen. Heerlijk om op die manier een beetje terug te kijken op het jaar, mooie interviews te lezen en ideeën op te doen. En ’s avonds kijk ik graag een film of serie of spreek ik af met vrienden. De telefoon laat ik helemaal links liggen, want voor je het weet verdwaal je daar in.”

Marije, eindredacteur

“Voor het eerst in mijn werkende leven heb ik twee volle weken kerstvakantie. Zo fijn! Ik ga eerst een mindfulness-retraite doen van drie dagen waarbij mijn telefoon zo veel mogelijk uit gaat. De weken erna hoop ik vooral een stapel boeken te gaan lezen – en ik merk dat ik me veel beter kan concentreren als mijn telefoon niet op pak-afstand ligt. Het plan is nu dat ik een paar keer per dag op mijn telefoon kijk en misschien wat berichtjes beantwoord die voor mijn gevoel niet kunnen wachten. Meldingen van WhatsApp-groepen staan standaard uit en mijn telefoon gaat niet mee de slaapkamer in. Dat laatste doe ik nu sinds een paar weken en ik ervaar nu al veel minder onrust.”

Petra, vormgever

Tijdens de feestdagen heb ik eindelijk tijd om lekker al die mooie tijdschriften door te gaan kijken waar ik in de drukke maand december geen tijd voor heb gehad. Dus heerlijk op de bank met een stapeltje ga ik vooral offline genieten en lekker bladeren maar… Daarnaast probeer ik alle etentjes op eerste kerstdag te plannen zodat ik de andere dagen tijd heb om tot rust te komen. En het weekend ervoor plan ik een gezellig kerstetentje met vrienden (waarbij iedereen een deel van het eten verzorgt), zodat de kerstdagen zelf niet te vol zijn. Mijn telefoon gebruik ik deze dagen alleen om foto’s te maken en zo min mogelijk voor social media.

Bente, online editor

“Dagen achter elkaar offline zijn hoeft voor mij niet, maar tijdens de feestdagen, en vooral als ik met familie ben, vind ik het fijn om niet teveel met mijn telefoon bezig te zijn. Dan kijk ik bijvoorbeeld alleen om twaalf uur ’s middags en in de avond nog een keer, of lees ik alleen WhatsApp-berichtjes en laat ik Instagram even links liggen.”