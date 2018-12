Iets doen wat bij je past, waar je je talenten in kwijt kunt en dat ook nog in een prettige omgeving. Hoe krijg je meer geluk op de werkvloer, al dan niet met hulp van de ‘chef geluk’?

Er zijn werkgevers die speciaal iemand in dienst hebben genomen om te investeren in het geluksgevoel op de werkvloer: de Chief Happiness Officer (CHO), die als doel heeft om het welzijn van medewerkers te bewaken en te verbeteren. “Het beeld van een medewerker die zingend door de gangen loopt en iedereen aanspoort om gelukkig te zijn, klopt niet,” zegt professor Elke Van Hoof, klinisch psycholoog en auteur van het boek De Chief Happiness Officer – Stappenplan voor een strategisch welzijnsbeleid op het werk. “Het gaat om iemand die het in de vingers heeft om het welzijn van de werknemers te garanderen binnen een bedrijf. En dat op een manier die past binnen het bedrijf én goed werkt voor de werknemers.”

Een serieuze positie, waar sinds begin dit jaar bij Fontys Hogeschool in Eindhoven een officiële opleiding voor is. In Nederland werken er ondertussen zo’n vijftien CHO’s, onder wie Evelien Veenman van het Utrechtse bedrijf Experius. “Mijn doel is ervoor te zorgen dat er een echt fijne sfeer is op de werkvloer, dat mensen zichzelf kunnen zijn en zich gezien en gewaardeerd voelen,” zegt ze over haar functie. Dat doet ze door bijvoorbeeld elke vrijdagmiddag een borrel te organiseren waarbij zowel successen als mislukkingen met champagne worden gevierd, maar ook door een kaartje te sturen als de vrouw van een werknemer bijna is uitgerekend.

“Ik hoef me niet bezig te houden met de salarisadministratie of regeltjes, ik ben er echt voor de mensen,” vertelt Veenman. “Elke week besteed ik zo’n tien uur aan bila’s: een-op-eengesprekken met medewerkers. Dan lopen we buiten een rondje. Even achter de computer vandaan en lekker een stuk wandelen. Er gebeurt veel in een snelgroeiend bedrijf zoals dat van ons, dus er valt altijd wel iets te verwerken. We zijn ingericht met zelfsturende teams, wat heel mooi is, maar niet altijd even makkelijk. Ik maak geen deel uit van die teams, zodat ik kan fungeren als een onafhankelijke sparringpartner en coach bij wie je alles kunt ventileren. En ik denk met je mee.”

Haar baas, Experius-oprichter en CEO Peter van der Reijden, had vanaf het moment dat hij zijn bedrijf oprichtte al de droom om een werkplek te creëren waar mensen met plezier naartoe gaan. “Sceptici doen dat af als naïef en soft, maar investeren in de mens betaalt zich vanzelf terug in een hogere productie en meer efficiëntie,” zegt Veenman. “Soms wordt dat argument in twijfel getrokken, maar we hebben al vijf jaar op een rij de FD Gazellen-award gewonnen voor snelst groeiende technologiebedrijf. Daarmee laten we zien dat het echt werkt. Mensen die bij ons over de vloer komen, zeggen ook altijd dat ze merken dat er bij ons zo’n prettige sfeer hangt, omdat iedereen heel positief is.”

Tekst Fleur Baxmeier Fotografie Unsplash.com/Christin Hume