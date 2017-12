Gezelligheid: Nederlandse geluksmakers

We lezen ons suf over het Deense geluksgeheim hygge, maar vergeten dat we zelf ook iets heel moois in huis hebben: gezelligheid. Journalist Annemiek Leclaire zoekt uit wat ze ons opleveren, de tradities van een pan snert op het fornuis, bordspelletjes doen en borrelen met bitterballen.

Er was het afgelopen jaar veel belangstelling voor het begrip ‘hygge’, de Deense opvatting van gezelligheid. Hygge staat voor ‘intiem samenzijn met mensen met wie je je kunt ont­spannen’. Vaste onderdelen ervan zijn kaarsen, zoetigheid en warme dranken. Op de Engelstalige markt verschenen in een paar maanden tijd minstens tien titels over het fenomeen. Hygge – De Deense kunst van het leven van Meik Wiking stond in de top vijf van de Britse best­sellerlijsten en maakt deel uit van de belangstelling voor de ‘scandi­trends’, waartoe ook de begrippen als ‘lykke’ (het Deense woord voor geluk) en ‘lagom’ (het Zweedse woord voor ‘precies goed’) behoren.

Het is niet zo gek dat die boeken hier iets minder in de belangstelling staan dan in andere landen, want wij hebben natuurlijk onze eigen hygge. Gezellig­heid mag hier dan geen werkwoord zijn zoals in Denemarken, ons leven en onze gesprekken zijn er wel van doortrokken. ‘Was het gezellig?’ vraag je, als je kinderen ergens op bezoek zijn geweest. ‘Gezellig, tot dan!’ roep je, nadat je met iemand een afspraak hebt gemaakt. Ruimtes kunnen gezellig zijn, etentjes zijn het, en mensen ook.

Tekst Annemiek Leclaire Illustratie Deborah van der Schaaf