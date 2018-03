Het busjesgevoel tegen stress

Terug van misschien wel nooit weggeweest: het busje. Dat niet alleen in de vakanties, maar juist ook in de weekenden van stal wordt gehaald. Journalist Jocelyn de Kwant over het busjesgevoel.

Het stressniveau is hoog in Nederland. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (2004) blijkt dat we zelfs in vrije uren, waarin we zouden moeten bijkomen, nog tijdsdruk voelen: veertig procent van de volwassenen voelt zich in z’n vrije tijd soms of vaak gejaagd. Ik heb dat ook: thuis is er altijd zo veel te doen, op het werk ook. Een andere busbezitter, ze is uitgever van beroep, zei laatst: “Alleen in een busje kan ik ontladen en ontspannen.”

Waarom hebben we daar eigenlijk een busje voor nodig? Waarom lees ik niet gewoon wat vaker een boekje in de tuin om te ontspannen? Trendwatcher Adjiedj Bakas heeft wel een idee: “Thuis word je nog altijd lastiggevallen. En doordat we steeds meer thuis werken, blijf je dan toch een beetje in de werksfeer zitten. Er is geen afbakening. Daarom willen veel mensen terug naar een wat striktere scheiding tussen thuis en werk. Mensen zijn zo gestrest tegenwoordig. Ze zijn niet ontspannen genoeg om productief en creatief te kunnen zijn. We zoeken manieren om te ontstressen. Ik begrijp goed dat je daarvoor het busje gebruikt, omdat je daar rust hebt. En ook even offline bent, of slecht internet hebt.”

Lees meer in Flow 2 Flow 2-2018

Lees ook: Eten met aandacht

Volgens Bakas hebben we vaak niet genoeg discipline om zelf te besluiten: nu wil ik rust. We worden graag een beetje geholpen. Om diezelfde reden sloegen veel mensen zo aan op de tiny house-beweging, met als boegbeeld de Amerikaanse Tammy Strobel. Zij en haar man verkochten al hun bezittingen en gingen in een piepklein huisje wonen dat ze achter de auto konden hangen. Tammy voelde dat haar leven draaide om het vergaren van inkomsten om haar huis te betalen, en de spullen die ze erbij vond horen. Als je huis heel klein is en je niet krom hoeft te liggen om het te betalen, is het makkelijker om te versimpelen.

De foto’s in dit blog komen uit het boek Hit the road van uitgeverij Gestalten, waarin fans van het busje een lofzang houden op het leven onderweg.

Het complete verhaal ‘Het busjesgevoel’ vind je terug in Flow 2.

Tekst Jocelyn de Kwant Fotografie James Barkman, Brook James, Aidan Klimenko, Julia Nimke, When the road is home