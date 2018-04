Het fijne van lijstjes maken

In je agenda, op losse blaadjes, in een mooi schriftje of een boekje: lijstjes maken kan je veel opleveren.

Rust in je hoofd

Stel: je moet vanavond een belangrijk mailtje schrijven. Of je wilt nog een kaartje naar een vriendin versturen. Maar je hebt daar nú even geen tijd voor. Zelfs als je geen vergeetachtig type bent, is de kans groot dat deze taak de hele dag in je hoofd blijft zitten. “We hebben vaak veel verschillende projecten op ons bord liggen,” vertelt professional organizer Els Jacobs. “Werk, gezin, huishouden, sociale activiteiten. Een mix van grote en kleine taken die we niet mogen vergeten. Je hoofd raakt overvol. Met een to do-lijstje voorkom je dat je iets vergeet. En wat je opschrijft, kun je simpelweg loslaten. Het is daarom dé manier om rust te creëren in je hoofd.

Je eigen tijdscapsule

Veel mensen stellen to do-lijstjes op met hun doelen en dromen, maar je kunt ze ook heel goed inzetten voor het leven in het algemeen. De Amerikaanse Lisa Nola maakte verschillende Listography journals: boeken vol met lijstjes om in te vullen. De onderwerpen van haar boekjes variëren van muziek (bijvoorbeeld: ‘Concerten waarvoor ik terug in de tijd zou willen reizen’) en reizen (‘Steden die ik nog hoop te bezoeken’) tot de toekomst (‘Wat ik binnen nu en vijf jaar wil bereiken’). “Nog steeds maak ik áltijd lijstjes,” zegt ze in Flow. “Ik kan niet zonder, het verrijkt mijn leven. Door lijstjes op te stellen haal je herinneringen op, zet je wensen op een rij en word je je bewust van dingen – bijvoorbeeld hoe belangrijk muziek eigenlijk voor je is. Listography is je autobiografie in lijstjes, je eigen tijdscapsule.”

Orde, orde, orde

Lijstjes brengen ordening aan in het leven. Ze zijn prettig omdat onze hersenen graag in stapjes denken. “Noodgedwongen, want met onze aandacht kunnen we maar één ding tegelijk,” vertelt wetenschapsjournalist Mark Mieras. Ons geheugen is volgens Mieras vooral goed in het onthouden van ‘natuurlijke ervaringen’. De volgorde waarin je dingen meemaakt of uitvoert, is zo’n natuurlijk ervaring. Voorbeeld: je bent je sleutels kwijt. Waar heb je ze gelaten? In zo’n geval kun je vaak makkelijk in gedachten teruglopen naar waar je allemaal bent geweest. Mieras: “Lijstjes maken zit dus in onze natuur. Ze zijn handig omdat je ze kunt nalopen, maar helpen ook om de zaken beter in je geheugen te krijgen. Alleen al de handbeweging van het schrijven helpt om grip te krijgen op informatie.”

*Deze tekst komt uit Flow Weekly.

Fotografie Shutterstock