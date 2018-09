In onze special Mindfulness voor elke dag staan drie interviews met trainers over wat een mindfulnesscursus je kan brengen. In dit blog vertelt Zohair Elabd hoe het een ommekeer in zijn leven was.

Heeft mindfulness je leven veranderd?

“Ja, compleet. Als jongetje dacht ik: als ik later veel geld verdien, in een groot huis woon en een auto voor de deur heb staan, dán ben ik gelukkig. Ik groeide op met mijn alleenstaande moeder, we leefden van een uitkering. Op mijn dertigste had ik alles bereikt waar ik van droomde: een baan bij een groot Amerikaans bedrijf, een vrijstaand huis in Almere, een auto voor de deur, maar ik dacht: is dit het nou?

Nu woon ik in Amsterdam op 35 vierkante meter en rijd ik op een oude fiets. Ik ben museumdocent in het Tropenmuseum, geef maatschappijleer op een mbo en mindfulnesstrainingen in de avond. Ik ben nog nooit zo gelukkig geweest.”

Hoe kwam je bij mindfulness terecht?

“Een collega zag dat ik ontevreden was, maar niets deed om daar zelf verandering in te brengen. Ze gaf me het boek Stop! Geen excuses meer van Wayne W. Dyer, dat gaat over het doorbreken van gewoontes en denkpatronen die je belemmeren. Ik was beledigd, maar ben het boek toch gaan lezen. Er stonden meditatieoefeningen in, die ik braaf deed, en al snel merkte ik dat het wat met me deed.

Ik werd me bewuster van mijn omgeving en kon meer genieten van kleine dingen. Vandaaruit ben ik me gaan verdiepen in mindfulness. De innerlijke rust die ik erdoor kreeg, gaf me het vertrouwen om mijn leven om te gooien. Ik kwam erachter dat ik iets – hoe klein ook – wilde bijdragen aan een betere wereld.”

Is het niet zwaar om je baan als leraar te combineren met het geven van mindfulnesstrainingen? “Na een dag lesgeven kom ik moe aan in de mindfulness-studio, maar ik ga altijd opgeladen naar huis. De trainingen geven me ook energie.”

Met wat voor problemen komen mensen naar je toe? “Van geneeskundestudenten die het moeilijk vinden om het leed van anderen te zien tot mensen die te hard werken, uitvallen met burn-outverschijnselen of op latere leeftijd iets willen doen aan dat gepieker in hun hoofd. In het intakegesprek zeg ik altijd: ‘Mindfulness is geen pil die al je problemen oplost. Het helpt wél om op een andere manier met je problemen om te gaan.’ Mensen die heel onrustig en gefrustreerd binnenkomen, gaan na twee maanden weg met meer kalmte. Voor een enkeling is het een openbaring, zoals het voor mij was. Een opmaat naar een ander leven.”

