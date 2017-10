Ondertussen in New York

De stilte zoeken, samen met gelijkgezinden op een mooie locatie. Deze moderne manier van mediteren is in New York – de stad die nooit slaapt – sterk in opkomst. Ook meditatietrainer Dina Kaplan doet aan mediteren 2.0.

Brandweersirenes. In New York ontkom je er niet aan. Het is een vast onderdeel van de soundtrack van de stad. Een vertrouwd geluid voor New Yorkers. En ook meteen het enige geluid dat in de nok van hotel The Standard hoorbaar is. Iedere dinsdagavond komen hier – op de 21e verdieping, hoog boven de drukte en chaos van Lower East Side in Manhattan – zo’n twintig New Yorkers samen. Terwijl de zon in de Hudson zakt en de stad om hen heen langzaam verandert in een lichtgevende skyline, focussen zij zich op hun ademhaling. In kleermakerszit op zwarte kussentjes verspreid over een witmarmeren vloer, vergeten zij even de drukte van de dag, hun werk, hun gezin, de chaos van de stad en het lawaai beneden.

Work-out voor de geest

Luidruchtige buren, sirenes, de metro die onder je voorbijraast – het hoort bij mediteren in New York, vindt Dina Kaplan. De New Yorkse biedt sinds 2014 met haar bedrijf The Path workshops, cursussen en retraites aan voor jonge, hardwerkende stadsgenoten. En meditatietrainer Dina Kaplan organiseert elke dinsdagavond een zogenoemde ‘sit’ in hotel The Standard. De omstandigheden hoeven niet perfect te zijn om te kunnen mediteren, legt Dina uit. “Ik heb gemediteerd tijdens concerten, bij optochten, in de metro. Tijdens een gesprek met iemand kan ik het zinnetje ‘hoe kan ik behulpzaam zijn’ als een mantra in mijn hoofd herhalen. Eigenlijk kun je altijd en overal de stilte in jezelf vinden.”