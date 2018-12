Hoe ga je om met je verleden?

Onderzoek je rugzak

‘Own your bagage’, noteerde socioloog en schrijver Martha Beck ooit. Dat betekent zoveel als: ‘Eigen je toe wat je aan geschiedenis met je meedraagt’. Stel je voor dat je geschiedenis een rugzak is die je om hebt. Zet hem neer en haal alles eruit. Teken dat, of maak er een mindmap van. Nu je alles voor je ziet liggen, wil je alles weer inpakken? Of neem je afscheid van iets? Twijfel je, doe dan wat opruimgoeroe Marie Kondo doet als ze moet beslissen of ze iets wil houden of wegdoen: houd het vast en merk op of je er blij van wordt. Geen reactie? Dan laat je het lekker liggen.