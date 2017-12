Hoe doe je een paar stappen terug?

Steeds meer mensen kiezen ervoor om kleiner of simpeler te leven. Drie inzichten die hierbij kunnen helpen.

Kopen, kopen, kopen

Hoe komt het toch dat we ons aangetrokken voelen tot door dure en grote dingen, terwijl ze ons meestal geen buitengewone vreugde geven? Omdat materiële aankopen vaak een oplossing lijken te bieden voor behoeften die we niet begrijpen, zegt de Britse filosoof Alain de Botton in zijn boek De troost van de filosofie. Eigenlijk moeten we orde scheppen in onze geest, maar in plaats daarvan word je naar een kledingrek gelokt en koop je maar weer een kasjmieren vest. ‘Er is geen gebrek aan verleidelijke plaatsjes van luxegoederen en weelderige huizen,’ schrijft De Botton, ‘helaas wel aan die van doodgewone situaties en mensen. We worden nou niet bepaald aangemoedigd om ons geluk te zoeken in de kleine genoegens: spelen met een kind, een gesprek met een vriend, een middag in de zon, een opgeruimd huis, vers brood met kaas.’

Meer of minder?

Steeds meer mensen kiezen ervoor om ‘stappen terug’ te doen: door kleiner te gaan wonen of bezittingen weg te doen bijvoorbeeld. En wat blijkt? Bijna zonder uitzondering is hun leven eenvoudiger, relaxter en bevredigender geworden. Met minder spullen in je huis krijg je meer ruimte in je hoofd. Ook socioloog Jeanine Schreurs kwam tot deze conclusie na haar onderzoek naar downshifting. Downshiften betekent: proberen te leven met minder in plaats van meer, los van veranderingen in je inkomen. Schreurs concludeerde dat downshifters ook minder gehecht raken aan materie, en meer waarderen wat ze wel hebben: “De kwaliteit van leven gaat omhoog, ze voelen minder stress, ervaren meer rust en vinden dat ze een ‘avontuurlijk en creatief leven’ leiden.”

Lees ook: Het effect van stress

Beter je best doen

Online-marketeer Eefje Verbiezen is ervaringsdeskundige op het gebied van kleiner wonen, ze woont met haar vriend op 50m². “Je komt jezelf sneller tegen als je geen groot huis hebt, het is goed voor je zelfkennis. Bijvoorbeeld qua organisatievermogen, maar ook wat je relatie betreft. Je moet toch net wat beter je best doen om het samen fijn te hebben als je geen eigen kamer hebt om naartoe te vluchten. En: je kiest alleen de meubels die echt nodig zijn. Maar dan wel heel mooie.”

Meer inzichten vind je in Flow Weekly.

Tekst Chris Muyres Fotografie ©Nathan Anderson/Unsplash