Houvast in ingewikkelde tijden

Met de krant opengeslagen op tafel kan journalist Otje van der Lelij soms niet anders dan zich zorgen maken over de wereld. Hoe kun je die stroom aan gedachten stopzetten en wat meer rust vinden?

Eerder heb ik voor lastige dingen in mijn persoonlijke leven bruikbare hulpmiddelen gevonden in mindfulness, een aandachttraining die je helpt meer in het nu te zijn, dingen te accepteren en beter met spanning om te gaan. Daarom klop ik aan bij Marisa Garau, die verschillende boeken schreef over mindfulness. Garau is geëmigreerd naar Nieuw-Zeeland, en kijkt met wat meer afstand naar de vrees en verwarring waar wij middenin zitten, vertelt ze via Skype. “Toen ik nog in Nederland woonde, las ik alle kranten en tijdschriften. Ik runde een reclamebureau in Amsterdam en was helemaal up-to-date. Dat veranderde toen ik mindfulness ging beoefenen en ontdekte hoe belangrijk het is om je eigen ruimte te bewaken, en niet zomaar al het nieuws toe te laten.

Lees ook: Alice op Mindfulnesscursus (5)

In het begin vond ik dat moeilijk. Ik was bang dat ik mentaal zou afbrokkelen als ik niet met alle wereldproblematiek bezig zou zijn. Alsof ik naar de zijlijn van de maatschappij zou afglijden.” Garau ziet dat nu anders. “Als alle mediakanalen non-stop openstaan, ben je jezelf continu aan het voeden met onrust. Je brengt je lichaam in opperste staat van paraatheid, klaar om te vechten of vluchten. Handig als zich een ramp voltrekt, maar een tikje overdreven als je thuis op de bank zit.” Het nieuws helemaal verbannen is niet nodig, denkt Garau. “Het werkt net als een dieet. Eet één keer per week vlees, en niet drie keer per dag. Lees soms een goed achtergrondverhaal, maar surf niet de hele dag door naar nieuwssites.”

Het complete verhaal kun je terugvinden in Flow 7.

Tekst Otje van der Lelij