Iets nieuws leren: het is niet alleen leuk en verfrissend, maar ook nog eens goed voor je brein.

Goed voor je hersenen

Nieuwe dingen leren, je ontwikkelt er je hersenen mee. Hoe zit dat precies? Volgens neuropsycholoog Margriet Sitskoorn maakt ons brein voortdurend nieuwe cellen aan en legt het verbindingen tussen die cellen. “En dat gebeurt vooral als je iets nieuws leert of doet,” zegt Sitskoorn. “Die nieuwe netwerken ontstaan met name in het gebied achter je oogkassen: de prefrontale hersenschors. En dat gebied is in deze drukke wereld erg belangrijk.”

We krijgen tegenwoordig zo veel prikkels. Denk maar aan de piepjes op je telefoon en alle mails die binnenstromen. Sitskoorn: “De prefrontale hersenschors reguleert je emoties, je denken en je doen. En dat is belangrijker dan ooit, want anders zou je lukraak op alle prikkels reageren. Door te slapen en te bewegen maak je die prefrontale hersenschors sterker. Iets nieuws leren heeft hetzelfde effect. Er komen dan cellen bij en de verbinding tussen de cellen verbetert. Hierdoor kun je zelf beter bepalen waar je aandacht aan wilt geven.” Wel is het volgens Sitskoorn belangrijk dat je écht iets nieuws doet, en niet meer van hetzelfde of een variatie daarop.

Heb je dat eenmaal gevonden, dan kun je daadwerkelijk gelukkiger worden van je nieuwe hobby. Het Amerikaanse onderzoeksbureau Gallup hield een enquête onder 130.000 mensen uit 130 landen om te achterhalen welke ervaringen iemands dag goed maken. Een van de uitkomsten was: ‘iets geleerd hebben’. Het gevoel hebben dat je groeit als mens, draagt dus bij aan je levensgeluk. Nieuwsgierigheid is daarbij onmisbaar, want als je nieuwsgierig bent, leer je meer.

Laat je verrassen

Ook Daniel Gilbert, hoogleraar psychologie aan Harvard, onderstreept het belang van openstaan voor nieuwe dingen. “Uiteindelijk zijn het niet de zekerheden of bekende dingen die ons gelukkig maken, maar juist de verrassingen, nieuwe ervaringen, uitdagingen, ontdekkingen en onverwachte leermomenten. Nieuwsgierigheid kan ervoor zorgen dat die dingen op je pad komen,” zegt hij in zijn boek Stuiten op geluk. Vind je het lastig om die eigenschap te ontwikkelen? Er zijn meerdere manieren voor:

Sta open om iets nieuws te leren, iets af te leren of opnieuw te leren. En om van gedachten te veranderen of je mening te herzien.

Blijf eindeloos vragen stellen. Neem de houding aan van een onderzoeksjournalist, en stel de basisvragen bij alles wat je fascineert: wie, wat, waar, wanneer, hoe en waarom.

Zie leren als iets leuks. Geniet van de stappen die je maakt tijdens het leerproces: beschouw dat leerproces zelf als doel.

Lees ook: Leren van Japan

Iets nieuws leren

Duwtje in de rug of wat inspiratie nodig? We schreven vaker over het beginnen van iets nieuws:

Tekst/bron Caroline Buijs Fotografie Alys Bajenaru/Unsplash.com