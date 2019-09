Je zintuigen trainen

Ons werk en ons leven spelen zich steeds meer af in de digitale wereld. Voor zintuigen als tast en geur valt daardoor minder te genieten. Gelukkig zijn er manieren om je zintuigen scherp te houden. 3 oefeningen uit het boek De kunst van het waarnemen van Rob Walker.

Ga op kleurenwandeling

Kunstenaar Munro Galloway instrueerde studenten tijdens een college over kleur een uur te gaan wandelen. ‘Laat je leiden door kleur,’ luidde de opdracht. ‘Stel jezelf open voor kleur in je omgeving.’ Sta eens stil bij de volgende vragen uit Galloways beschrijving van de oefening in het boek Draw It with Your Eyes Closed.

Welke kleuren merk je het eerst op?

Welke kleuren merk je pas na een tijdje op?

Welke kleuren had je niet verwacht te zien?

Welke kleurverbanden vallen je op?

Lijken de kleuren gaandeweg te veranderen?

Verzamel geluiden

Een van mijn studenten besloot op een zeker moment dat ze geluiden wilde verzamelen. Ze luisterde voor ze ging slapen heel aandachtig en probeerde dan elk geluid dat ze opving te identificeren. Een blaffende hond in de verte. Het gezoem van de airconditioner. Een voorbijrijdende auto. Houd je dat concept langere tijd vol, dan kan dat een manier zijn om een vertrouwde plek te herontdekken. Geluiden verzamelen op een bepaald tijdstip van de dag is bovendien een handig ordeningsprincipe. Begin geluiden bewust op te merken. Inventariseer ze. Blijf al luisterend zoeken. Je zult dingen horen die je vroeger volledig ontgingen.

Wees toerist in eigen stad

In veel steden kun je een officiële rondleiding doen. De inwoners zelf gaan er alleen vaak van uit dat die overbodig, misleidend of beide zijn. Zet dat vooroordeel opzij en loop in je woonplaats eens met een officiële gids mee. Je steekt wellicht iets nieuws op over de plek waar je woont, en je zult zeker iets te weten komen over hoe die aan buitenstaanders wordt gepresenteerd en hoe zíj jouw stad zien. Sta kortom stil bij een plek die je goed kent, maar dan via de grote, nieuwsgierige ogen van een nieuwkomer.

Meer oefeningen voor je zintuigen vind je in het boek De kunst van het waarnemen van Rob Walker.

In Flow 6 vind je een artikel over hoe belangrijk je zintuigen eigenlijk zijn.

Tekst Rob Walker Fotografie Oliver Pacas/Unsplash.com