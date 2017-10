Leven in een lagere versnelling kan je veel brengen. We delen drie keer een pleidooi voor een leven zonder haast.

Langzaam leven

“Traagheid wordt nog weleens verward met luiheid, maar voor traagheid heb ik een grote sympathie,” vertelt schrijver Miek Zwamborn in een interview met Vrij Nederland. “Ik vind dat veel dingen trager zouden moeten gaan. Meer stilstaan bij wat je doet of ziet, en er niet de hele tijd een nieuwe uitvinding of een nieuwe laag bovenop leggen. Door al die opstapelingen weet je niet meer wat er allemaal onder ligt. Ik probeer langzaam te leven: ik schrijf brieven, ik wandel en vertraag mijn blik. Sommige mensen worden kribbig als ik niet meteen op een sms reageer, dan ben ik nog iets aan het sparen om terug te schrijven. Maar soms is het ook goed dat er iemand tegen me zegt: ‘Morgen moet het af.’ Anders had ik nog drie jaar aan mijn boek De duimsprong doorgewerkt.”

Hoe afhankelijk ben je?

‘Haast-samenleving’, zo wordt de wereld waarin we nu leven vaak genoemd. Kun je je daar eigenlijk aan onttrekken? Ja, zegt journalist Koen Haegens in zijn boek Neem de tijd. ‘Kijk eens goed naar je eigen leven. Hoe afhankelijk heb jij je gemaakt van de haast-samenleving? Wil je wel minder werken, maar heb je een hoge hypotheek of ben je gewend aan een bepaald uitgavenpatroon? Probeer dat dan te veranderen. Tijd is geld, maar geld kost ook tijd. Als je je minder afhankelijk maakt van je inkomsten, stel je ook minder bloot aan die haast-maatschappij. Dat is de eerste stap.’

Saai is goed

Ooit gedacht dat je ‘saai’ nog eens zou waarderen? Schrijver en filosoof Joke Hermsen doet het al: zij prijst zich gelukkig met een jeugd in een saaie buurt zonder digitaal vertier. “Talloze middagen heb ik hangend op mijn bed naar buiten zitten staren, naar een verregend nieuwbouwpleintje,” vertelt ze in een interview. “Achteraf denk ik dat er toen veel gebeurd is, qua verwerken van ervaringen en qua verkenning van een eigen binnenwereld.”

Deze visies op leven zonder haast komen uit onze Inzichtenpocket (niet meer leverbaar).

Fotografie Shutterstock