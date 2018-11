Het boek Miracle morning van Hal Elrod gaat over jezelf ontwikkelen door elke dag vroeger op te staan en die gewonnen tijd te besteden aan Life s.a.v.e.r.s.: zes gewoonten om je leven prettiger, beter en succesvoller te maken.

S – Silence: ademhalingsoefeningen, mediteren of bidden.

A – Affirmaties: op een positieve manier tegen jezelf praten, je doel verwoorden, jezelf moed inpraten.

V – Visualiseren van je doel: in je hoofd of met moodboards of tekeningen.

E – Exercise: yoga, hardlopen of sit-ups, het maakt niet uit, wat je wilt.

R – Reading: iets inspirerends lezen, zoals een zelfhulpboek.

S – Scribing: opschrijven van je plannen, gedachten en ideeën.

Een boek vol

Mirale morning – 6 gewoontes om je leven succesvoller te maken voor 8 uur ’s morgens, Hal Elrod (Kosmos Uitgevers).

Lees over wat ‘miracle mornings’ voor je kunnen doen in Het grote vertraagboek.

Tekst Jocelyn de Kwant Fotografie Rosalie Lyons/Unsplash.com