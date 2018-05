Maak je leven weer fris

Wil je ook weleens een ander leven? Je bent niet de enige. Zeven op de tien Nederlanders heeft moeite met de regelmaat in hun leven, aldus onderzoeksbureau Motivaction. Het goede nieuws: het roer rigoureus omgooien is niet altijd nodig. Volgens emotiepsycholoog Susanne Piët kun je een ‘ander leven’ ook zoeken in kleine, haalbare veranderingen.

Waarom hebben we zo’n moeite met sleur?

“Mensen hebben van nature behoefte aan afwisseling. Nieuwe prikkels zijn voedsel voor de geest. Als alle dagen hetzelfde zijn, worden we niet meer verrast of uitgedaagd. We hoeven alleen nog maar het bekende riedeltje af te draaien en dat gaat snel vervelen. We worden apathisch, futloos en soms zelfs depressief. Vaak zoeken we dan de oplossing in iets groots: een nieuwe baan, een minnaar, een ander huis. Maar dat is lang niet altijd haalbaar en verstandig. Bovendien kun je niet goed overzien hoe dat nieuwe leven je gaat bevallen.”

We moeten kleiner denken?

“Ja, vaak bereik je daar meer mee. Kleine veranderingen zijn minder definitief, en je kunt er zo leuk mee experimenteren, zonder dat het meteen grote gevolgen heeft. Een oefening waar je vandaag nog mee aan de slag kunt, is: doe elke dag één ingesleten gewoonte anders. Begin de dag met een cappuccino in plaats van de zwarte koffie die je altijd drinkt. Draag je haar in een staart of vlecht als je het normaal in een knot doet. En haal voor de verandering een keer niet je smartphone tevoorschijn als je in de trein zit. Zo kun je elke dag één gewoonte opfrissen. Als het bevalt, kun je bepaalde dingen vaker gaan doen.

Lees ook: Ondertussen in New York

Wat levert dat op?

“Door de dagelijkse dingen eens op een andere manier te doen, schakel je de automatische piloot uit waardoor je hersenen alerter worden. Het ‘luie systeem’ in je brein dat routinehandelingen verwerkt, wordt wakker geschud. Je voelt je alert, vitaal en energiek. Dat effect is nog groter als je actief iets onderneemt. Je zenuwstelsel wordt dan nog meer aangezwengeld, en daar fris je enorm van op. Ga zwemmen, tuinieren of geef de muur in je woonkamer een nieuwe kleur.”

Naar dat laatste is onderzoek gedaan. Mensen schijnen blij te worden van veranderingen in hun huis.

“Dat klopt. Als je de plek waar je dagelijks bent – je woonkamer, toilet, werkplek – verandert, geeft dat een energie die nog maanden kan doorwerken. Steeds als je de ruimte inloopt, word je even verrast. Als je met meubels schuift, kun je tijdelijk het gevoel hebben dat je door een ander huis loopt. Ook hier hoef je niet meteen te denken aan grote ingrepen als een nieuwe keuken of badkamer. Kleine veranderingen kunnen al een groot verschil maken. Een nieuw verfje, een mooie plant, een ander schilderij aan de muur. Het zijn eenvoudige ingrepen om de dagelijkse sleur te doorbreken.”

Dit verhaal kun je terugvinden in de Flow Mini Cursus, het notebook bij Flow 3.

Fotografie Rob Bye/Unsplash.com