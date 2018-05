Maakt dansen gelukkig?

Wat is het toch dat we ineens allemaal weer graag willen dansen? Journalist Jocelyn de Kwant gaat te rade bij zichzelf en bij deskundigen.

In onze cultuur is het niet gebruikelijk om spontaan in dansen uit te barsten, en daardoor stap je ook niet snel over die drempel heen. Maar ben je er eenmaal overheen, dan is de lijst van positieve effecten lang. Psycholoog en wetenschapsjournalist Ad Bergsma: “Dansen is een fijne manier om even los te komen van je dagelijkse beslommeringen, maar het gaat verder dan dat. De Amerikaanse psycholoog William James zei: ‘Het lichaam is het klankbord van het gevoel.’ Als je danst, ervaar je meer levenslust. Dat kan een enorme kracht geven.”

Je gaat eerder dansen als je je prettig voelt, waardoor je je positieve stemming in stand houdt. Andersom werkt het ook: je kunt door te dansen ook een sombere stemming doorbreken. Je gevoel is te manipuleren met bewegingen. Bij sombere gevoelens helpen ‘high arousal’-bewegingen: snelle repetitieve ritmische bewegingen. Bij angst en stress helpt het juist om langzame bewegingen te maken.”

Geheugen & balans

Door te dansen kun je de dag van je afschudden. De rol van muziek is daarbij niet onbelangrijk. Verschillende soorten muziek maken verschillende gevoelens bij je los. Pianomuziek haalt verdriet naar boven, drums zorgen voor extatische gevoelens. Er gebeurt bij muziek en dans een hoop in je lichaam, maar ook in je brein. Neurowetenschapper Erik Scherder legt in deze video uit dat als je emoties voelt bij muziek, het logisch is dat je de prikkel voelt om mee te bewegen.

Dat komt doordat de hersengebieden die actief zijn bij emoties, naast de hersengebieden liggen die de motoriek aansturen. En de emotie die muziek teweegbrengt, kan daarnaast een autonome reactie veroorzaken: je voelt iets van een rilling, een ‘shivering’. En dat gevoel komt weer voort uit het centraal zenuwstelsel, het gebied dat voor in je hersenen ligt. Met andere woorden: verschillende hersengebieden beginnen met elkaar over grote afstand te communiceren. En hoe groter de afstand, hoe complexer volgens Scherder de cognitieve functie is. Simpel gezegd: dat heeft echt wat te betekenen in het brein.

Dansen tegen ouderdom

Uit de resultaten van een recent Duits onderzoek blijkt dat je door te dansen zelfs het proces van ouder worden kunt vertragen, zowel fysiek als mentaal. In het onderzoek werden twee soorten beweging onderzocht: dansen en duurtraining. Beide vergroten de hersengebieden die achteruitgaan naarmate we ouder worden (waaronder de hippocampus), maar dansen gaf het meeste resultaat.

De deelnemers die achttien maanden lang anderhalf uur per week gedanst hadden (geen vrij dansen trouwens, maar het leren van verschillende choreografieën), merkten behoorlijke verbeteringen in geheugen en balans. Dansen is dus niet zomaar sporten. In weer een ander onderzoek werden ook verbeteringen in stemming en lichaamsbeeld gemeten.

Tekst Jocelyn de Kwant Fotografie ©Bo Quan Nguyn/Unsplash.com