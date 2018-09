Mediteren: het kan ook zo

Kun je ook mediteren zonder stil te zitten op een kussen en je ademhaling te volgen? Journalist Catelijne Elzes zoekt het uit.

“Mindfulness is niet moeilijk. Het moeilijke is om eraan te denken,” is een bekende uitspraak van meditatieleraar Christina Feldman. Volgens mij is dat herkenbaar voor iedereen die zich voorgenomen heeft om vaker mindful te zijn. Als ik op mijn werk zit en het woord mindfulness me te binnen schiet, kan ik prima horen wat ik hoor, ruiken wat ik ruik, op mijn ademhaling letten en met aandacht naar iemand luisteren. Maar het overkomt me ook geregeld dat ik opeens aan de andere kant van de stad ben, mijn fiets op slot zet en me helemaal niet herinner dat ik onderweg ben geweest. Alsof ik van de ene naar de andere plek ben gekatapulteerd.

Hoe zorg je nou dat je niet vergeet om mindful te zijn als je door het leven hobbelt? Dat je niet automatisch van de ene bezigheid in de andere glijdt en aan het eind van de dag vergeten blijkt te zijn om iets met aandacht te doen? Mindfulnesstrainer Mila de Koning: “Door een schemaatje te maken. Kies drie verschillende routinehandelingen, bijvoorbeeld een in de ochtend, een in de middag en een in de avond. Neem je voor om die met je volledige aandacht in het hier en nu te doen.”

“Zelf knuffel ik in de ochtendspits altijd even heel bewust mijn kinderen. Ik poets ook elke ochtend mindful mijn tanden, waarbij ik de borstel op elke tand voel. Iemand anders vindt het misschien fijn om met alle aandacht zijn eerste kopje koffie of thee te drinken. Toen ik nog bij het VUmc werkte, liep ik altijd zo aandachtig mogelijk naar de wc. Stap voor stap, voet voor voet. Zo geef je jezelf even lucht en ruimte te midden van alle drukte.”

Ook slow-living-trainer Karlijn Jacobs probeert mindfulness in haar dagelijks leven te integreren door het aan iets te koppelen. “Ik heb een wekker met vogelgeluiden die me elke ochtend wakker maakt. Maar ook als ik ergens in gedachten verzonken loop en een vogel hoor, word ik weer wakker. Figuurlijk. Bedankt vogel, denk ik dan. Nu ben ik er weer. Dat komt doordat ik me ooit heb voorgenomen het geluid van vogels aan mindfulness te koppelen. Vogels kunnen natuurlijk net zo goed een reminder zijn als je niet zo’n wekker hebt. Stoplichten kun je er ook voor gebruiken. Of het overgaan van je telefoon. Dan wacht je bijvoorbeeld drie tellen voordat je ’m opneemt en haal je een paar keer bewust adem.”

